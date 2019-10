Megszületett az OSE Lions első sikere az élvonalban

Az OSE Lions két vesztes mérkőzést követően a harmadik fordulóban a legjobbak között megszerezte első győzelmét a Zalaegerszeg otthonában.

Az OSE az első két mérkőzés elveszítése után jól kezdett Zalaegerszegen, de a hazaiak az első negyedben visszajöttek a mérkőzésbe. Ezt követően nagyon szorosan alakult a találkozó, amelyen jobbára Lions vezetett. A zárónegyedben mindig akadt valaki oroszlányi részről, aki új lendületet adott a csapatnak, így az OSE végül bravúros győzelmet aratott esélyesebb riválisa otthonában.

Sebastjan Krasovec vezetőedző a mérkőzés után elmodta: nagyon kemény mérkőzés volt. Igazából azt is mondhatjuk, hogy szerencsések vagyunk, hiszen két kulcsjátékosa is sérült volt a Zalaegerszegnek, de ez a győzelem számunkra és szurkolóink számára is történelmi pillanat, közel 30 év után visszatérve az élvonalba. Szeretnék a csapatomnak gratulálni a győzelemhez és megköszönni szurkolóinknak a támogatást. Ők is nagyon sokat tettek ezért a sikerért.