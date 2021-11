Meglepetés és kiütés is volt a megye I.-ben

Az elmúlt hétvégén megkezdődtek a „visszavágók” a labdarúgó megyei első osztályban. A tizennegyedik forduló egy nagy kiütést is hozott, illetve egy meglepetést is.

Csak egy csapatnak sikerült visszavágnia az első fordulóban szenvedett vereségért: a Vértesszőlős az első körben, még nyáron csúnyán kikapott a Bábolnától, most viszont három öregfiúkból „igazolt” játékossal a kezdőcsapatban nagyon fontos győzelmet aratott Tokaji Zsolt csapata a Bábolna ellen, pedig a vendégek szerezték meg a vezetést. A forduló legkorábban kezdődő mérkőzésén a Vértessomló meglepetésre pontot rabolt a második helyen álló Koppánymonostortól, bár ehhez hozzátartozik az is, hogy a hazai lila-fehérek majdnem egy félidőt játszottak emberhátrányban.

A Monostor gyorsan kétgólos előnyre tett szert, de előbb Koller szépített, majd Plotár egyenlített. Pintér László csapata ugyan még tíz emberrel is gólt szerzett, de a Vértessomlóban is volt még, így pont­osztozkodással zárult az összecsapás. A Sárisáp szeretett volna visszavágni a Tátnak az első fordulóban szenvedett vereségért, de ez nem sikerült: a tátiak korán előnybe kerültek egy hazai hiba után, majd a Sárisáp sokáig próbálkozott áttörni a szervezett táti védelmet, ez csak az utolsó percben sikerült. Így végül itt is megosztozkodtak a felek a pontokon. Jelenleg a harmadik és a hatodik között mindössze egy pont van, így a maradék két fordulóban dől el, hogy melyik csapat töltheti a dobogó legalsó fokán a téli pihenőt.

A Nyergesújfalu gyakorlatilag két hónapja nem tudott pontot szerezni, most Esztergomban próbálkozott meg ezzel. Az első fordulóban Darabos Gábor együttese már megmutatta, hogy le tudja győzni az Esztergomot és ezt most is megismételte. Ugyanúgy, mint augusztusban, most is az Esztergom került előnybe egy korai góllal, majd a Nyergesújfalu felállt, és fordított. Akkor három, most négy gólt vágott a Darabos-csapat, így hosszú idő után újra volt ok az ünneplésre Nyergesen.

A Nagyigmánd mindössze tíz emberrel tudott kiállni a Tata ellen, így nem nagyon volt kérdéses a három pont sorsa. A hazaiak sorra lőtték a gólokat, végül tizenháromnál álltak meg, még a kapus, Csákány Máté is betalált büntetőből.

Ahogy a legelső fordulóban, úgy most is 1-0-ra győzött a Környe a Kecskéd ellen, így gyakorlatilag lemásolta az akkori receptet Gulyás Tamás együttese. Az egyetlen találatot Szerencse Dániel szerezte a második játékrész derekán, így a fordulót követően a két klub ugyanannyi ponttal áll. A hétvégén a listavezető Zsámbék volt a szabadnapos.