Az új esztendő kapcsán megyénk sportolóit, edzőit kérdeztük arról, hogy ők mit kívánnak 2020-ra.

A 2019-es esztendőben számtalan megyei sportsikerről számolhattunk be. Kiválóságaink nem csak országszerte, de világszerte is vitték településeink és városaink jó hírnevét, sokszor címeres mezben képviselve Magyarországot fényes érmeknek örülve. A karácsonyi sportkívánságok után most arra voltunk kíváncsiak, hogy sportembereink mit várnak 2020-as évtől és, ha van kívánságuk az új esztendőre, akkor azt osszák meg velünk is.

Csernoviczki Éva az Ippon Judo Tatabánya SE versenyzője számára nagyon fontos évnek ígérkezik 2020. Éva számtalan versenyen vesz részt és nyáron ötkarikás szereplésre készül, így nem csoda, hogy legnagyobb kívánsága az, hogy sérülésmentes és egészséges éve lehessen és a nyári tokiói olimpián jó eredményt tudjon elérni.

Sibalin Jakab, az NB II-ben szereplő Tatai AC kézilabdacsapatának vezetőedzője elsősorban egészséget kívánt, hiszen az az alapja mindennek. A sportban pedig azt, hogy a csapata a novemberi és decemberi formáját át tudja menteni a következő esztendőre is, hogy a megkezdett úton haladhassanak tovább örömet okozva a szurkolóiknak.

Farkas Balázs tatabányai fallabdázó számára igazán kedves év volt 2019, hiszen karrierje legnagyobb csúcsát elérve a PSA World Tour moszkvai állomásán döntőt játszott. Az EB negyedik helyezett fallabdázó elárulta, hogy most egy rövid pihenő után újra elkezdi a felkészülést Tatabányán. Természetesen kívánsága és célja is van az új esztendőre: „a kívánságom, hogy a versenyeimen a lehető legjobb helyezést érjem el és minél előrébb kerüljek a nemzetközi világranglistán. Nagyon elégedett lennék, hogyha a világranglista 50 és 60 hely környékén sikerülne zárnom a jövő évi szezont.”

Zirigh Balázs a másodosztályban szereplő Dág KSE férfi röplabdacsapat vezetőedzőjének a magánéletben és a sportban is fontos év lesz a következő: a család vonatkozásában közhelyszerű, de a legfontosabb, hogy mindenki egészségben élhesse meg a következő évet. – Fontos esemény lesz az életünkben a nagyobbik fiam árpádos felvételije, nagyon szeretném, hogy sikerüljön neki. A csapat életében most jönnek az igazi kihívások. Azt szeretném, hogy az idény hátralévő részében is kerüljön el minket minden sérülés, hogy nyugodtan tudjunk készülni a legfontosabb célunk elérésére, ami az NB I-be történő feljutás – mondta a vezetőedző.

Harsányi Gergely a Tatai AC kézilabdacsapatának kiválósága számára sportemberként a legnagyobb kívánság a következő esztendőre, hogy minél több fiatal kapjon kedvet a sportoláshoz és találják meg örömüket a választott sportágukban. Edzőjéhez hasonlóan Gergő azt reméli, hogy csapata át tudja menteni jelenlegi formáját a következő szezonra. Kívánsága, hogy minél többen látogassanak ki a TAC meccseire jövőre, hogy buzdítsák a csapatot és közösen örülhessenek az előttük álló sikereknek.