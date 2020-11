Már nem lesz több meccs megye I. őszi szezonjában

A Megyei I. osztályban a legtöbb csapat 13 találkozót tudott lejátszani ebben a naptári évben. Mivel az önkéntes folytatással sehol nem élnek, így az őszi szezon befejezettnek tekinthető.

Az elmúlt évek legszorosabb bajnokságát hozza a megyei első osztályban, hiszen a Tatabánya előző évi feljutásával nincsen kiemelkedő csapat. Ennek következményeképpen idén már három csapat is volt listavezető, és mivel tavaszig már nem játszanak találkozókat, így a Koppánymonostor vonulhat az élen a pihenőre.

A listavezető lila-fehérek 13 mérkőzést játszottak, és ebből 9-et meg is nyertek. Két döntetlen mellett két vereség csúszott be, az egyik a Vértesszőlőstől, a másik a Sárisáptól. Ugyanígy 29 pontot szerzett a Zsámbék is a 13 találkozón, ám egy adminisztrációs hiba miatt két pontot levontak Bodó Lászlóéktól, így a második helyen tölti a téli szünetet a zöld-fehér gárda. A mérlege megegyezik a listavezetővel, ám a gólkülönbsége sokkal jobb. Szintén 27 pontot gyűjtött a dobogó legalsó fokán álló Sárisáp, ám Csapó Károly legénysége ehhez csak tíz mérkőzést játszott le.

A matek így egyszerű: ebből a tízből kilencet meg is nyert a gárda, legyőzve az előbb említett két csapatot is. Vesztett pontok tekintetében a listavezető a Sárisáp, és ha ősszel is tudja a csapat ezt a formát mutatni, bajnok is lehet a csapat.

Kissé leszakadva, öt pontra az előző kettőstől találjuk a negyedik helyen a Nyerges­újfalut. Jánosi Dániel csapatánál sincsen nagy gond, hiszen a 22 pontot 10 meccs alatt szedte össze a csapat, így a pótlásokkal együtt vígan felérhet a dobogóra a csapat. Ugyanez igaz lehet az ötödik Esztergomra, amely 21 pontot szerzett eddig 11 meccsen. Terjék Lajos csapata mindössze 6 gólt kapott eddig, ami a legjobb ebben a mutatóban.

Még beleszólhat az élcsapatok küzdelmébe a Vértesszőlős is, amely eddig 20 pontot gyűjtögetett. Tokaji Zsolt csapata mutatott be bravúrokat, de voltak furcsa vereségek is. A keretben mindenképpen benne van, hogy a dobogóért harcoljon, főleg, ha télen erősítenek. Az Oroszlány felemás őszt tudhat maga mögött, hiszen hatszor nyert és ötször kikapott, döntetlen mindössze egy alkalommal volt. A csapat még javíthat is, ronthat is, sok múlik a téli felkészülésen.

A Kecskéd számára is érdekesen alakult ez az ősz, a nyolcadik helyen fog telelni a csapat. A győzelmek és vereségek száma megegyezik, mindegyikből 5 volt, három döntetlen mellett. Az alsóház legjobb csapata egyelőre a Vértessomló, amely a 9. helyet jelenti. A csapat 11 pontot gyűjtött eddig, amivel le vannak maradva a középmezőnyhöz tartozó Kecskéd mögött. Nem volt jó ősze a Bábolnának. A sokkal többre hivatott csapat mindössze nyolc pontot gyűjtött be.

A Tatáról ugyanez elmondható, Wéber Roland csapata így a 11. Az újonc Környe megszerezte az első győzelmét, így négy ponttal áll, csakúgy, mint a sereghajtó Nagyigmánd.