A korlátozások enyhítése után először mehettek be a Tatabánya drukkerei a Grosics Gyula Stadionba. A nagy visszatérés döntetlent hozott a hazaiak számára.

Az NB III. Nyugati csoportjában szereplő Tatabánya az Érd gárdája ellen játszotta a korlátozások feloldása utána első nyíltkapus mérkőzését. Mi is ott voltunk a nagy visszatérésen, ahogy az utolsó zártkapus meccsen is. A mérkőzés előtt fél órával kezdtek el lassacskán „szállingózni” a nézők. Közben a már törzshellyé váló Sport Hotel kerítésénél is sorakoztak a drukkerek.

A beléptetésnél a biztonságiak nagyon figyeltek arra, hogy tényleg csak azok léphessenek be a stadionba, akik védettségi igazolvánnyal rendelkeznek. Ebből probléma nem is akadt, a szurkolók együttműködően mutatták igazolványukat és személyijüket, hogy hosszú idő után végre bemehessenek a stadionba. A várakozások ellenére talán kevesebben foglaltak helyet a Grosicsban. Ez részben köszönhető az időjárásnak és persze annak is, hogy sokan még nem kapták meg védettségi kártyájukat. Mi sem igazolja ezt jobban, mint az, hogy a szemközti kerítésnél egyre többen gyülekeztek.

A kezdősípszóig 70-80 ember foglalta el helyét a lelátón, akik között akadtak érdiek is. A Sport Hotel kerítésénél 40-50 drukker várta, hogy végre a labdába rúgjanak. Hosszú idő után a lelátóról is elhangozhattak az első buzdítások. A fedett lelátó alatt helyt foglaló, védett drukkerek döntő többsége viselte a maszkot, amelyet egy pillanatra sem vett le, ahogy a tekintetüket sem a pályán zajló eseményekről. Nagyon nem is lehetett, mert a Bányász a drukkereknek is tetsző játékkal rukkolt elő a visszatérés első találkozóján.

Bár a vezetést az Érd szerezte meg egy eléggé vitatott szituáció után, a találkozót mégis a hazaiak uralták és folyton a vendégek térfelén járatták a labdát. Azonban arra, hogy hazai gólt is láthasson a közönség, egészen a 77. percig várni kellett. A maroknyi szurkolótábor szinte „felrobbantotta” a stadiont. A Tatabánya tovább folytatta a rohamozást, de újabb gólra már nem futotta a próbálkozásokból. A mérkőzés képe alapján az Érd örülhetett jobban az 1-1-es végeredménynek.