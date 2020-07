Majd' 10 kilós amur is horogra akadt a sárisápi páros horgászversenyen

Bár az időjárás ismét megmutatta sokoldalúságát, az eső és a szél sem vette el a kitartó versenyzők kedvét, igencsak kitartóak voltak. A megmérettetés ideje alatt mintegy nyolc mázsa halat fogtak ki a tóból.

Nem kevesebb mint huszonkét páros, azaz negyvennégy vállalkozó kedvű horgász vett részt a július 10-től július 12-ig tartó versenyen. Az első napon sokan elfáradtak, ráadásul vajmi kevés hal akadt horogra, de a keménymag az időjárási viszontagságok és a kevésbé sikeres első szakasz után is kitartott. Később többségében pontyokat, amurokat és szürke harcsákat fogtak a versenyzők.

Mint azt megtudtuk, vannak, akik kifejezetten úgy kérik ki a nyári szabadságukat, hogy el tudjanak menni a sárisápi versenyre. Talán emiatt bátran mondhatjuk azt is, hogy sokaknak ez a kedvenc megmérettetése, melyhez hozzájárul az is, hogy a horgászoknak minden lehetséges kényelmi szolgáltatást biztosítottak. Így ingyen wifi, sátorhely, áram, tisztálkodási és sütési-főzési lehetőség is rendelkezésre állt a helyszínen.

Az eredményhirdetés alkalmával eldőlt, hogy Pulai Krisztián és Turi Attila 84,5 kilo­grammos teljesítménnyel a harmadik helyet szerezte meg. Szintén az ő nevükhöz fűződik a verseny legnagyobb hala, ami egy 9,8 kilogrammos amur volt. Sárvári Ferenc és Weisz Attila 92,4 kilogrammal végzett a második helyen, míg a 48 órás páros versenyt az Izsó Zoltán-Garai Miklós kettős nyerte meg 104,6 kilogrammal.