Magyar-német Eb-csoportkör: a tatabányai klasszis tippje minden magyar közös kívánsága

A magyar labdarúgó-válogatott ma este a továbbjutás kiharcolásáért lép pályára Németország ellen az Európa-bajnokságon Münchenben, többek között Komárom-Esztergom megyei szurkolók előtt is.

A szombaton a világbajnok franciák ellen óriási meglepetésre (de teljesen megérdemelten) döntetlent elérő magyar válogatott számára is befejeződik az Eb-csoportköre. De hogy maga az Európa-bajnokság is lezárul-e Marco Rossi csapata számára, arra a szerda esti, németek elleni mérkőzés ad választ.

Kleinheisler eldönti?

Állandó szakértőnk, a Tatabányai Bányász és a magyar válogatott egykori kitűnő támadója, Vincze István a szívére hallgat a mérkőzés végeredményével kapcsolatban:

– Jobb lenne, ha ezt a meccset is Budapesten, telt ház előtt játszanánk. Arra a játékra kell építeni, amit a franciák ellen is láthattunk, ugyanazt a hozzáállást várom a fiúktól. Egyértelműen az első meccs óta sokat javuló, a portugálok ellen már jól játszó németek az esélyesek, akik most éppen altatnak minket azzal, hogy több sérült játékosról is beszélnek. Folyik a lélektani hadviselés, nagyon komolyan fogják venni a mérkőzést. És hogy mi a tippem? Kleinheisler 25 méteres átlövésével 1–0-ra nyerünk – mondta Pilu, aki azért hozzátette: bár a kiesést jelentené, egy döntetlennek is tudna örülni…

A Franciaország–Portugália mérkőzésen egyébként döntetlent, az E-csoport találkozóin pedig spanyol és lengyel győzelmet vár a tatabányai csatárlegenda Szlovákia, valamint Svédország ellen.

Ha nyerünk, továbbjutunk

Válogatottunknak egyetlen lehetősége van a továbbjutás kiharcolására, mégpedig ha legyőzi a németeket. Vereség (1 ponttal zárunk) vagy döntetlen (2 pontot szerzünk) esetén mindenképpen a csoport negyedik, azaz utolsó helyén végzünk, vagyis kiesünk. Ha nyerünk, akkor 4 pontunk lesz és a 3 ponttal záró németeket biztosan megelőzzük.

Ha a másik ágon a franciák legyőzik a portugálokat, akkor az ugyancsak 3 ponttal végző luzitánok is mögöttünk végeznek és a második helyen jutunk tovább (és jöhet a nyolcaddöntőben, a londoni Wembley Stadionban a D-csoport első helyezettje, a lapzártánk után véget érő Anglia–Csehország mérkőzés győztese, döntetlen esetén Csehország).

Ha a francia-portugál mérkőzés döntetlennel zárul, ugyanúgy 4 pontunk lesz, mint a portugáloknak, de az egymás elleni 0-3 miatt ők lesznek a másodikok, mi pedig a harmadikok, de mivel a többi harmadik helyezett közül Finnország és Ukrajna is csak 3 ponttal várja az összevetést, mindenképpen ott leszünk a négy legjobb harmadik között, ami a továbbjutásunkat jelenti. Ha a portugálok legyőzik a franciákat, ők végeznek az élen, a franciáknak és nekünk is 4 pontunk lesz. Az egymás elleni 1-1 miatt a gólkülönbség fog dönteni a második helyről, de abban a franciák jelenleg néggyel jobbak, így ebben az esetben valószínűbb az ugyancsak továbbjutást érő harmadik hely és jöhet Sevillában Belgium.

Megyénkből is utaznak

Münchenben szurkol a magyarok harmadik csoportkörös Eb-meccsén egy tardosi, tatabányai és vértestolnai drukkerekből álló baráti társaság. A csapat nagyja már a hét első napján megérkezett Németországba, a megyeszékhelyről pedig tegnap indultak el még ketten. Nem ez az első közös útjuk.

"Akkora szíve van a csapatnak, hogy megérdmelnénk a győzelmet."