Letarolta a TSC a Ferencvárost

Továbbra is remek formában vannak a tatabányaiak. Igaz, most egy közepes teljesítmény is elegendő volt a harmatos produkciót nyújtó fővárosiakkal szemben.

Az első sorban Faragó-Lovász Krisztina 511 bábut dobot le, s mint végül kiderült csak ő nem szerzett pontot ezen a találkozón. Párja, Németh Kinga (490 fa) ellenben igen. Így az első „párosok" után 1:1 volt az állás, miközben a hazai kék- fehérek és a budapestiek is 1001:1001 fát ütöttek. Ezt követően viszont már ellenállhatatlannak bizonyultak a házigazdák. A folytatásban Zsiros Andrea (561 fa) és Rorhbacherné (481 fa) is hozták a pontot. Majd a harmadik sorban Szabó-Suhai Éva (545 fa), valamint Némethné Katona Beáta (570 fa) egyaránt remekelt, ezért kiütés lett a vége. Teke Szuperliga, női, 10. forduló

Tatabányai SC – FTC 7:1 (3165:3052 Az ifjúságiaknál mindössze 11 fán múlott, hogy nem hazai siker született. A Tatabányában Csorba Csilla 480 bábut gurított, míg Frank Klaudia 476 fáiig jutott.

Eredmény:Tatabányai SC – FTC 1:3 (956:966).