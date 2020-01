Pfeifenróth Tamás erőemelő lett Komárom legjobb felnőtt férfi sportolója, a hölgyeknél Horváth Lea kapta az első helyezettnek járó díjat, akit tavaly még a juniorok között végzett az élen.

Az elmúlt évekhez hasonlóan, most is színvonalas gálával köszöntötték január 26-án a legjobb komáromi sportolókat és azokat, akik 2019-ben is sokat tettek a város sportjáért. A díjátadás a Jó tanuló-jó sportoló elismerő címek odaadományozásával kezdődött. Ezúttal Mózes János Áronnak (Petőfi-iskola), Bánszegi Melodinak (Bozsik), Havasi Csongornak (Feszty), Vígh Fanninak (Petőfi), Pénzes Leventének (Bozsik), Bigun Martinnak (Dózsa), Bertalanits Enikőnek (Feszty), Kocsi-Horváth Elizának (Petőfi), Éri Dominiknak (Jókai-gimnázium), Gjika Edmondnak (Jókai), Lelovics Nórának (Jókai), és Hocza Krisztiánnak (Kultsár) szólt a taps.

Az év junior női sportolója Bajos Gitta, a komáromi Finomító SLK sportlövője lett, aki tavaly legnagyobb sikerét a bolognai felnőtt Európa-bajnokságon érte el, ahol az 50 méteres puska fekvő versenyszámban bronzérmet szerzett. A tehetséges sportlövő ott lehet a február végi lengyelországi olimpiai kvalifikációs légfegyveres Eb-n is. Jelöltek voltak még: Bese Csilla (KVSE), Lelovics Nóra (SZPK, Fortuna SE), Nagy Nikoletta (Komáromi Úszóklub SE) és Nagy Lara (KVSE).

A junior férfi kategóriában a tavalyi évhez hasonlóan ismét Pekler Zalán vehette át a díjat. A hazai versenyeken elért sikerei mellett a márciusi, Eszéken megrendezett légfegyveres Európa-bajnokságon egyéniben ezüst-, míg csapatban aranyérmet szerzett, a szeptemberi bolognai puskás Eb-n pedig csapatban lett bronzérmes az 50 méteres összetett számban.

Bajos Gitta klubtársa, Kisvárdai István edző tanítványa szintén ott lesz a wroclaw-i Eb-n. Önbizalommal készülhet a légfegyveres kontinensviadalra, ugyanis az elmúlt héten a jelenlegi világrekordnál jobb, új országos csúcsot érő 637,1 körös eredménnyel fejezte be az alapversenyt légpuskában, a müncheni H&N Kupán. Azt azonban hozzá kell tenni: világcsúcsnak ez az eredmény nem minősült, mert azt csak olimpián, világbajnokságon, világkupán vagy kontinensbajnokságon lehet lőni.

Jelöltek voltak még: Pataki Bence (Tempo Karate), Kempl Barnabás (KVSE), Vicena Richárd (Koppánymonostori SE) és Rózsavölgyi Donát (Úszóklub).

Az eseményen több különdíjat is kiosztottak. Az év testnevelője címet két pedagógus érdemelte ki: Vadkerti Ildikó, a Petőfi-, és Pekár Bence, a Feszty-iskola tanára. A közönségdíjat Pfeinszli Péter, az SZPK floorballosa vehette át dr. Molnár Attila polgármestertől és dr. Kreft-Horváth Loránd alpolgármestertől.

Komárom város sportjáért vehetett át díjat Szöllősi György, a Nemzeti Sport főszerkesztője, a Magyar Sportújságírók Szövetségének elnöke. Szintén ezt az elismerést kapta meg Beigelbeck Attila, a KVSE leköszönő elnöke, aki a sportünnep alkalmából köszönt el az egyesülettől, amelyet több mint egy évtizeden át vezetett.

Az év edzője Filep Imre (Tempo) lett. Jelöltek voltak még: Bán Lajos (Komáromi Sportbarátok Köre Egyesület), Kovács Ágnes (KVSE), Szabó Zsolt (SZPK), Vígh László (Koppánymonostor). Az év csapata címet az SZPK női felnőtt csapat nyerte el, jelöltek voltak: Glamourok, KVSE Kémények, Koppánymonostor, Brigetio Kerékpáros SE.

Év női csapatsportolója díjat Horváth Nikolett (Happy Dance Akrobatikus Rock And Roll SE) kapta. Jelöltek voltak még: Marton Fanni (SZPK), Szőts Fanni (KVSE), Pajorová Kinga (Fortuna SE), Rózsás Eszter (ÉDRA). Az év férfi csapatsportolója ezúttal Szakács Péter (KVSE) kézilabdázó lett, Jelöltek voltak még: Pfeinszli Péter (SZPK), Bilkó Bence (Koppánymonostori SE), Varga Tamás (KVSE), Bán Roland (KVSE).

Az esemény végén az is kiderült, Horváth Lea sportlövő (KVSE), aki tavaly junior kategóriában lett első, most a felnőttek között is győzni tudott. Nagyszerűen szerepelt és érmeket szerzett a hazai versenyeken, világversenyeken és megállta helyét, sokszor csak egy hajszál választotta el a döntőtől. Ő is ott lesz a februári légfegyveres Eb-n, ahol juniorok között próbál szerencsét. Jelöltek voltak még: Marcsa Nikoletta (navigátor), Véber Éva (Tempo), Csapó Dorina (fitnesz versenyző), Mészáros Alexandra (Brigetio Kerékpáros).

Év férfi sportolója Pfeifenróth Tamás erőemelő (Komáromi Sportbarátok) lett, aki hazai és nemzetközi versenyeken ért el remek eredményeket. Jelöltek voltak még: Grónai Sándor (Alexandros Bulls Kick-Box és Thai Box SE), Buzás Tamás (Tempo), Gurisatti Gyula (KVSE), Sidi Péter (Komárom Olympia SE).