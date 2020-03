Leállt a sportélet – megyei körkép

A koronavírus-járvány miatt gyakorlatilag leállt a sportélet Magyarországon. Alábbi cikkünkben a Komárom-Esztergom megye csapatait, sportolóit érintő döntésekkel foglalkozunk.

Ezt ne hagyja ki! Készüljön velünk a húsvétra: 5 húsvéti hagyomány, amit nem ismertél

Kézilabda

A legtöbb NB-s megyei felnőttcsapatot (szám szerint tízet) megmozgató sportág a kézilabda, amelyben a Grundfos Tatabánya révén nemzetközi szinten is érintettek vagyunk. A Magyar Kézilabda Szövetség (MKSZ) elnöksége március 14-én éjféltől valamennyi, az MKSZ és a megyei szövetségek által kiírt bajnokság és kupasorozat mérkőzéseit felfüggesztette a koronavírus terjedését megelőzendő..

Az Európai Kézilabda Szövetség (EHF) honlapjának híradása szerint április 12-ig szünetelnek az európai kézilabdakupák, a kontinentális szövetség pénteki döntése öt magyar csapatot, köztük a Grundfos Tatabánya KC-t is érinti.

A férfi EHF Kupa csoportkörének ötödik és hatodik fordulójára sem kerül sor márciusban, vagyis a Tatabánya egy későbbi időpontban utazik a spanyol BM Logrono La Rioja csapatához, és máskor fogadja Győrben a német Füchse Berlint. Az EHF levélben tájékoztatta a részt vevő országok szövetségeit, hogy a koronavírus miatt kialakult helyzetből adódóan elhalasztja a március 25–29. közötti időpontra kiírt női Európa-bajnoki selejtezőket, így a Magyarország–Montenegró és Montenegró–Magyarország találkozókat is. Az EHF tájékoztatása szerint megvizsgálja a mérkőzések június 1–7. közötti időpontra kiírásának lehetőségét.

A Nemzetközi Kézilabda Szövetség (IHF) elhalasztotta a március 20–22. közötti időpontra kiírt női olimpiai selejtezőket, így nem kerül sor ebben az időpontban Győrött sem a kvalifikációs tornára, amelyen a magyar mellett az orosz, a szerb és a kazah válogatott venne részt. Az IHF 2020 júniusát jelölte meg a selejtező lehetséges időpontjaként, ekkor kerülhet sor a női és a férfi kvalifikációra is.

Kosárlabda

A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége (MKOSZ) március 14-én éjféltől korosztályra való tekintet nélkül minden versenyrendszerét felfüggesztette. A 2019/2020-as szezonnal kapcsolatos végső döntés az lett, hogy befejezettnek nyilvánítja a 2019/2020-as bajnokságokat minden korosztályban, mindkét nemben. Bajnokot nem hirdetnek, mint ahogyan kieső sem lesz idén. A nemzetközi kupás szerepléssel kapcsolatban nem hoztak most határozatot.

Fontos kérdés a játékosok szerződésének lezárása. A szövetség arra ösztönzi a klubokat, hogy a sportolói szerződéseket lehetőleg közös megegyezéssel zárják le. A férfi magyar kupát ebben az idényben nem rendezik meg, emellett valamennyi szövetségi szakmai és válogatott programot május 31-ig felfüggesztenek.

Labdarúgás

A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) elnöksége – a hatóságok döntésével összhangban – is hatállyal felfüggesztette a szövetség valamennyi szervezett versenyprogramját és képzési eseményét, átmeneti időre, újabb döntéséig. A felfüggesztés idejére mindennemű személyes részvételű sporttevékenység (például edzés) szüneteltetése is javasolt. Az elnökség felhívja a sportszervezeteket a sportolók és sportszakemberek otthon tartózkodására vonatkozó előírások megalkotására és betartására.

A kormány pénteki határozata értelmében hétfőn új, digitális oktatási rend lépett életbe az országban. Az iskolásokra vonatkozó döntést követően a Magyar Labdarúgó Szövetség március 16-tól határozatlan időre felfüggeszti az összes utánpótlás-korosztályú bajnokságát (az U19 és fiatalabb korosztályokban) – áll az MLSZ közleményében.

A döntés természetesen hatással van a megyei labdarúgóéletre is, hiszen ennek megfelelően határozatlan ideig nem lép pályára a másod­osztályú Dorogi FC, az NB III. Nyugati csoportjában szereplő Komárom VSE, és szünetelnek a megyei bajnokságok is.

Rögbi

A Magyar Rögbi Szövetség is felfüggesztette a bajnoki küzdelmeket, így az élvonalban szereplő Esztergomi Vitézek csapatai sem játszanak határozatlan ideig. Bár az esztergomi férficsapat a hétvégén még pályára lépett Ausztriában Interliga-mérkőzésen, de innentől kezdve ez a sorozat is határozatlan időre befejeződik. A Vitézek játékosai ugyan nem álltak le az edzésekkel, de a tréningek során kerülik a testi kontaktust, a rögbisek egyéni fejlesztéseken vesznek részt.

Sakk

Összhangban a kormány március 11-én bejelentett intézkedéseivel, a koronavírus terjedésének megfékezése érdekében a Magyar Sakkszövetség (MSSZ) az általa szervezett versenyeket, így a négy megyei csapatot is érintő NB I. B-s és NB II.-es csapatbajnoki mérkőzések is felfüggeszti április 30-ig. Az április 18-19-én megrendezendő NB I.-es dupla, NB I. B.-s és NB II.-es szimpla fordulók elhalasztása is felmerülhet, de ezzel kapcsolatban az MSSZ vezetése később hoz döntést.

Vízilabda

A Magyar Vízilabda Szövetségnél március 13-án éjféltől a miniszterelnöki tájékoztatás és más szövetségekkel történt egyeztetés után az az Ügyvezetői Testületi döntés született, hogy március 13-án éjféltől a Magyar Vízilabda Szövetség versenyrendszerébe tartozó összes sportrendezvény visszavonásig halasztásra kerül. Ez a döntés megyénkből az OB I.-es női és férfi, valamint OB II.-es férfi felnőttcsapatot is működtető Tatabányai Vízmű SE pólósait érinti elsősorban.

Teke

Tekében öt csapatunk érdekelt a magyar szövetség versenyrendszerében a Szuperligától az NB II.-ig. A Magyar Teke Szakági Szövetség (MATESZ) csütörtökön úgy döntött, hogy minden olyan sport­esemény, mérkőzés, amely a MATESZ rendezésében vagy szervezésében kerül lebonyolításra, kizárólag zárt kapu mellett rendezhető meg.

Mivel azonban több egyesület is jelezte, hogy létesítményeikben nem tudják biztosítani a zárt kapus mérkőzések, sport­események lebonyolítását, valamint tekintettel az egészségük megóvásának érdekében a Magyar Teke Szakági Szövetség Elnöksége úgy határozott, hogy péntektől minden MATESZ által szervezett, lebonyolított sporteseményt felfüggeszt, beleértve a Nemzeti Csapatbajnokságokat és minden további egyéb egyéni vagy csapatversenyt is.

Asztalitenisz

Nyolc csapatunk versenyez a Magyar Asztalitenisz Szövetség kötelékein belül az ­Extraligában és a különböző osztályú NB-s bajnokságokban. Ők sem állhatnak asztalhoz bajnoki mérkőzéseken és természetesen egyéni versenyeken sem, értve ezalatt az azóta felfüggesztett országos és megyei rendezvényeket (bővebben a 16. oldalon található cikkünkben olvashatnak a sportágat érintő országos és megyei döntésekről).

Röplabda

A Magyar Röplabda Szövetség a járványügyi helyzet miatt április 3-ig minden általa szervezett bajnokságot felfüggesztett, így addig a Dág KSE és a Tatabányai Röplabda Sport Egyesület is pihen.