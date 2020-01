Közös siker volt az oroszlányi kosarasok újabb győzelme és a kupaindulás

Bajnoki győzelemmel és az ezt eredményező Magyar Kupa-részvétellel zárta az évet az újonc OSE Lions.

Ahogyan arról már beszámoltunk, az élvonalbeli férfibajnokság újonca, az OSE Lions ellentmondást nem tűrő játékkal, nagy különbséggel (93-67) verte a sereghajtó Jászberényt idei utolsó bajnokiján. A lelkes oroszlányi szurkolótábor ezúttal is követte a Lionst idegenbe és a szokásoknak megfelelően újra „hazai pályát” varázsolt kedvenc csapatának.

– Nemcsak a csapatnak, hanem a szurkolótáborunknak is szeretnék köszönetet mondani. A pályán a fiúk, a lelátón pedig a szurkolók tettek meg mindent a sikerért. Nagyon értékes győzelmet arattunk Jászberényben – nyilatkozta a mérkőzést követően Sebastjan Krasovec vezetőedző, összegezve a csapat és tábor újabb remek együttműködését.

Ez a siker pedig azt is jelenti, hogy az OSE feljött a nyolcadik helyre és ezzel ott lesz a Magyar Kupa áprilisi nyolcas döntőjében Debrecenben (a Magyar Kupa versenykiírása értelmében azok a csapatok vehetnek részt a sorozatban, akik az élvonal alapszakaszának féltávjánál az első nyolc hely valamelyikét foglalják el a bajnokságban. A tabellán az is látható, hogy a 8-10. helyen végző együttesek egyaránt 19 pontot szereztek. Ebben az esetben az egymás elleni eredmények döntenek, az OSE pedig a Pécset és a Zalaegerszeget is legyőzte az ősz folyamán.

Eközben az NB II.-ben szereplő OSE Lions II. is lezárta az évet, a Nyugati csoport 10. fordulójában 87-59-re kikapott a Dombóvári KSE otthonában. A „kis” OSE 4-4 győzelemmel és vereséggel az ötödik helyen áll.