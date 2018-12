Ezeken a meccseken szurkolhatunk a hétvégén

Az év végére is maradt pár megyei sportesemény, pályán a kosárlabdázók.

Kosárlabda, amatőr női NB I., Piros csoport, 10. forduló

Tatabányai KC – BKG DSE Szigetszentmiklós

Tatabánya, Földi Imre Sportcsarnok, szombat, 16 óra.

Első igazi hazai mérkőzését játssza Tatabányán a TKC, de nem lesz könnyű meccs, a rivális ugyanis 7/2-es mérleggel áll a tabella 4. helyén.

– Jó dobóteljesítmény és védekezés szükséges, ekkor győzhetünk – fogalmazott Mózes Emil, a TKC szakosztályvezetője, hozzátéve: bízik benne, hogy a Csata DSE elleni Hepp-kupa találkozót kihagyó Seri–Kapornai–Csicsai trió is játszik majd. Friss hír, hogy a Hepp-kupa négyesdöntőjében a TKC a TFSE-vel mérkőzik majd meg.

Zöld csoport, 10. forduló

ZTE II. – Tatai SE

Zalaegerszeg, szombat, 15.30.

A hétközben a Kiss Lenke KA ellen megszerezte második győzelmét a TSE, most a sereghajtó lesz az ellenfél. Szabó Judit vezetőedző elmondta: teljes csapattal állhatnak fel és van győzelmi esélyük, még akkor is, ha a ZTE szerepeltet néhány A-csoportos játékost is.

