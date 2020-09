Koronavírus: lemondták a Tatabánya hétvégi meccsét

Pénteken késő délután lemondták a Komló-Grundfos Tatabánya KC NB I.-es kézilabda mérkőzést. Mint ismert, a Komló a minap az Egerrel játszott, ahol több játékos is elkapta a koronavírust.

Vasárnap játszott volna a Komló és a Tatabánya, de a baranyaiak legutóbb azt az Egert látták vendégül, amely a Ferencváros elleni hazai, hétközi mérkőzését is lemondta, mivel több játékosa is elkapta a koronavírus-fertőzést. Ahogy a heol.hu is írta, a csapat hét tagja lázra, fejfájásra és rossz közérzetre panaszkodott hétfőn. Ennek ismeretében kedden a csapat a koronavírus PCR-teszten vett részt az egri Markoth Ferenc Kórházban, ami hat esetben igazolta a fertőzést.

Ebből adódóan a komlóiaknál is elvégezték a szükséges vizsgálatokat, amelyek eredménye pénteken délután még nem volt ismert, és végül úgy döntöttek, hogy mivel vasárnapig nem tudják a szükséges mennyiségű koronavírus-tesztet elvégeztetni, hogy biztonságosan rendezhessék meg a meccset, a halasztás mellett döntöttek. Minderről a tatabányai klubvezetés számolt be a Kemma.hu-nak, nem sokkal este 8 óra előtt pénteken.

A bama.hu délután arról írt, hogy a komlóiak nem tapasztaltak Covid-tüneteket magukon, de már csütörtökön csütörtökön már járt a keret a fővárosban, hogy mihamarabb túl legyenek az első vizsgálaton, s szombatra tervezték az újabbat, mivel a jogszabály szerint a két teszt között el kell telnie 48 órának.