Korábbi közönségkedvencei törtek borsot a Dorog orra alá, 2-0-s vereség lett a vége

Az NB II. hetedik fordulójában Dorogon őrizte meg veretlenségét a Békéscsaba: a viharsarkiak kétgólos győzelmet arattak.

A labdarúgó NB II 7. fordulójában a Dorog a mezőny egyetlen még veretlen csapatát, a Békéscsabát fogadta, és ez a titilus a meccs után is igaz a vendégekre, olyannyira, hogy egy, a 93. percben lőtt kontragóllal kettő-nullra nyertek a Buzánszky Jenő Stadionban.

A Dorog 79. percig tartotta magát, a Békéscsaba akkor szerezte meg első gólját: Kitl beadásárára Lukács Raymond jó ütemben érkezett és két lépésről a jobb alsóba gurította a labdát. A második találat a hosszabbításban született. Míg a 93. percben a dorogiak szabálytalanságot reklamáltak, a csabaiak egy gyors kontra végén a csereként beállt Horváth Péter talált be Mursits kapujába.

A meccs érdekessége volt, hogy nemcsak a DEAC-nál, de itt volt korábbi dorogi játékos. A csabaiak kezdőjében két korábbi dorogi közönségkedvenc, Kitl Miklós és Paudits Patrik is helyet kapott. Paudits ráadásul majdnem ki is használta a dorogi védők bizonytalanságát még a meccs elején, ám közeli lövését szögletre tolta Mursits, Kitl pedig, ahogy írtuk, hozzá is járult a csabaiak első góljához.