Szenczi Zsuzsi dorogi edző új jelszava: a nyári test karanténban készül. Az online edzésein pedig az otthon található eszközöket használja kellékként.

Otthoni edzéshez készülök, bekapcsolom az edzésvideót a szokott időben.

– Kis bemelegítés és aztán jöhetnek a könyvek!- hangzik el egy edzésvideótól nem megszokott mondat. A lányom szalad a földrajzi atlaszért, a fiam a kedvenc lovagos könyvét hozza, és már csináljuk is a gyakorlatokat a nagyszoba közepén.

A könyves edzés felénél járunk. A nálam lévő Rejtő-kötet a gondolataimat kitisztította, az energiaszintemet a maximumra pörgette, és a karomon is épült egy picit a bicepsz – pedig egy sort nem olvastam a könyvből. Érzem, hogy ez után átértékelem a könyvekhez fűződő viszonyomat, és már nemcsak a benne levő betűknek adózok tisztelettel, hanem a súlyuknak is.

A könyv nem az egyedüli kellék, amelyet a dorogi Szenczi Zsuzsi használ edzései során. Bár a személyi edzőként dolgozó Zsuzsi a járványidőszakban felfüggesztette tevékenységét, a mozgásról nem tud lemondani. Így a veszélyhelyzet és a maradj otthon ajánlásait betartva online, élő edzéseket készít a Facebookon, ahol kizárólag olyan eszközöket használ, amelyek bármely háztartásban megtalálhatók.

Zsuzsi és párja március közepén indította Karanténedzések Szenczi Zsuzsival nevű Facebook-csoportját, ahová bárki jelentkezhet. Mint mondja, célja, hogy a négy fal között se őrüljenek meg azok, akiknek fontos szerepet játszik a mozgás az életében. Emellett reméli, hogy akik eddig nem nagyon mozogtak, most megszeretik a sportot. Zsuzsi még viccelődve hozzáteszi: A nyári test „karanténban” készül!

A vidám hangulatú videókat Zsuzsi férjével, Rolanddal készíti. Egy-egy jelenet erejéig Zsuzsiék kutyája, Misa is feltűnik a képernyőn. Míg a kutyus csak szemlélője az eseményeknek, addig Zsuzsi Rolandot rendesen megdolgoztatja. Zsuzsi energiája azért is irigylésre méltó, mert cikkünk írása idején öt hónapos kismama. Ennek ellenére becsülettel végigcsinálja a közel egyórás edzőprogramot.

– Imádom a munkámat és nekem valóban a hobbim a hivatásom. Terhesen is azt vallom, hogy a sport nélkül megbolondulnék, így amíg tudok mozgok. – mondja a tréner.

Az edzéseken, ahogy fentebb írtuk, a háztartásban is elérhető dolgokat használnak. Zsuzsi megosztotta velünk tippjeit, miket lehet ötletesen, kreatívan felhasználni az edzésen még akkor is, ha csak egy szűkös szobában kell megoldani a mozgást.

ásványvíz/vízzel teli flakon

hagyma

seprűnyél

törölköző

hátizsák telepakolva otthoni dolgokkal

fazék

könyv

wc-papír

saját testsúly

Az online órákon Zsuzsi egyszerűen megtanulható mozdulatsorokba építi az otthoni tárgyakat.

– Az edzéssor összeállításakor arra törekedtem, hogy mindenki számára egyszerűen kivitelezhető gyakorlatok legyenek. – részletezi a tréner. – Illetve legyen alternatív feladat, ha valaki nincs annyira magas edzettségi szinten, akkor is el tudja végezni az adott időben a gyakorlatot. Viszont ha régóta edz, és kell a plusz kihívás, ők se unatkozzanak egy percet se az online edzésen. Fontos, hogy élvezzük, amit csinálunk, hiszen ettől lesz újra és újra kedvünk nekiállni edzeni.

Zsuzsi hozzáteszi: nehéz mindenkinek megfelelő edzés programot biztosítani, egy csoportos órán belül ez igazából majdnem lehetetlen. Emiatt mindig más és más eszközökkel dolgozik, hogy mindenki megtalálja a számára is kihívásokat tartogató, hatékony, de élvezhető edzést. Az edző széles korosztályt igyekszik megszólítani az online órákon.

– A vendégeim átlagéletkora 30-40 év közötti, de az ő gyerekeik is, főleg most beállnak melléjük edzeni. Ami példaértékű hiszen megtanulják már gyerekkorukban, hogy mennyire fontos a rendszeres mozgás. Vannak senior tornásaim is. Őszintén, rájuk vagyok a legbüszkébb! Ők majdnem három éve járnak hozzám csoportos órára, vannak közöttük elég „újhullámosak” is, akik bekapcsolódtak most is az edzésekbe és nem csak a finom süteményeket sütik a karantén alatt – mondja nevetve Zsuzsi.

Alapesetben az edzéseken kézi súlyzót, gumiszalagokat, kettlebellt, súlyzórudat, tárcsákat, steppadot, koordinációs párnát , bosut, soft ballt, fitballt, ugrálókötélt, és TRX-et, azaz hevedert használnak. Mivel ezek nem mindennapos dolgok egy háztartásban, ezeket hivatott helyettesíteni az, ami elérhető. Így lesz a könyvből vagy a flakonos vízből súly, a seprűnyélből súlyzórúd. A hagymát például az edzés során végig a markunkban kell tartani.

Az edzéseken pedig Zsuzsi végig mosolyogva buzdítja az online óra résztvevőit – és persze a férjét, Rolandot – , hogy ne adják fel.