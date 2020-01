A könnyű győzelem után a három pontért küzdenek a dági röplabdások

A Dág KSE a le nem játszott évindító meccsén pontot vesztett, majd szép győzelemmel verte a harmadik helyezett TFSE-t. A hétvégén pedig a listavezető ellen lép pályára.

A Dág KSE az új év első bajnoki mérkőzését a Kaposvár otthonában vívta volna, ám a dágiak technikai problémái miatt nem játszották le a találkozót, a Magyar Röplabda Szövetség pedig 3-0-val a somogyiaknak ítélte a meccset. A Dág ezt követően a harmadik helyezett TFSE együttesét látta vendégül és bő egy órányi játékot követően sima győzelmet aratott.

Zirigh Balázs: – Motivált ellenfél ellen megérdemelt győzelmet arattunk. A srácok összeszedettek és koncentráltak voltak, a mérkőzés remekül szolgálta a felkészülésünket az előttünk álló csoportrangadóra.

Arra a csoportrangadóra, amelyet a második helyen álló Dág január 18-án szombaton, 17 órától vív a listavezető KISTEXT vendégeként. A két csapat között három pont a különbség a tabellán úgy, hogy a dágiak egy mérkőzéssel kevesebbet játszottak. A két együttes őszi találkozóját a Dág nyerte 3-1-re, ha most is sikerül győzni, a DKSE pontszámban be is érheti ellenfelét (kivéve egy 3-2-es siker esetén). Vereség esetén viszont tovább nőne a különbség. Akkor hiányozna csak igazán a kaposvári három pont…