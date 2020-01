A komáromi floorballosok nemzetközi porondon is bizonyítanak

A hétvégén folytatódik a három-három legjobb osztrák, szlovén és magyar floorballcsapatot felvonultató 3N-IFL ligában a pontvadászat. Az SZPK-DESEF Komárom legénysége ezúttal két mérkőzést játszik Szlovéniában.

A 2019/20-as szezon az SZPK férfi felnőtt csapata számára nagy kihívást jelent. A új nemzetközi bajnokságban nagyon erősek a csapatok, szinte egy szintet képvisel az összes együttes. Minden mérkőzés komoly jelentőséggel bír, hiszen csak az első gárda jut majd be a Final4-ba az alapszakaszt követően. A komáromiak tíz forduló után a negyedik helyen állnak.

Hátradőlni azonban nem lehet, annak ellenére sem, hogy az utolsó öt mérkőzését megnyerte az SZPK. A narancsmezesek nagy erőssége a védekezés szervezettsége, ezt alátámasztja, hogy a pontvadászatban ők kapták eddig a legkevesebb gólt. Érdekesség, hogy a jelenlegi második helyezett magyar Phoenix-et, illetve a listavezető Skofja Loka csapatát is legyőzték, ellenben a mezőny második felében tanyázó Polanska Banda legénységétől 7-2-re kikaptak.

A komáromiak célja az, hogy ott lehessenek március 14-én és 15-én a villachi négyesdöntőben. Ennek érdekében szeretnének most is tenni, és nem akarnak üres kézzel hazatérni Szlovéniából. A Skofja Loka játékosait nyilván fűti a visszavágás vágya, és a Polanska Banda is igyekszik bizonyítani, hogy nem véletlenül nyertek októberben az SZPK ellen.

Haris Tibor edző tanítványai nem sokat pihenhettek az ünnepek idején. Karácsony előtt három nappal még Magyar Kupa-mérkőzést vívtak és azt is megnyerték, gólzáporos mérkőzésen 15-9-re bizonyultak jobbnak a Debrecen gárdája ellen. A sorsolásnál kiderült az is, hogy a legjobb négy között nem lesz házirangadó, ugyanis a szintén továbbjutó SZPK B csapata a Dunai Krokodilokat fogta ki, míg az SZPK A a Phoenix együttesét.

Minden bizonnyal már szombaton is lesz ok komáromi örömre, ugyanis ha az eddig hibátlant teljesítményt nyújtó SZPK női csapata győzni tud Érden az IBK Cartoon Heroes otthonában, akkor megvédi bajnoki címét az élvonalban.