Kiprich Dávid távozik Csákvárról

Kiprich Dávid távozik korábbi csapatától Csákvárról. A tatabányai labdarúgó egyébként a keret egyik legrégebbi játékosa.

A labdarúgó NB II-ben szereplő Aqvital FC Csákvárnál már a következő idényre szóló keret kialakításán dolgoznak. Három játékos biztosan távozik a klubtól, illetve egynek felajánlotta a szakmai stáb, hogy ha talál magának csapatot, szabadon elmehet – számolt be róla a klub honlapja, az aqvitalfc.hu. Az egyikőjük a tatabányai Kiprich Dávid, aki a keret egyik legrégebben Csákváron futballozó játékosa, és volt olyan találkozó, amikor csapatkapitányként vezette ki az együttest a pályára.

A középső védő három éven keresztül meghatározó tagja volt a csapatnak, ám az elmúlt fél évben már csak négy alkalommal került a kezdőbe. Januárban is felvetődött annak lehetősége, hogy távozik, ám maradt a klubnál, most nyáron viszont biztosan eligazol – a Gyirmót már a télen vitte volna, kérdés, hogy most lecsap-e rá. Kiprich mellett a kapus Hermány Bence sem marad a szomszéd megyei csapatnál, valamint Galambos Ádám és Szabó Norman is távozhat Csákvárról. Kiprich Dávid az egyik legrégebbi játékos volt.