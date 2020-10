Az Ippon Judo Tatabánya SE sportolói szép eredményeket értek el a közelmúltban rendezett megmérettetéseken.

Október 23-a péntektől vasárnapig Budapesten rendeznek olimpiai kvalifikációs Grand Slam-versenyt, amelyen az egyesület élversenyzője, Csernoviczki Éva is indult. Mint Éva edző-édesapjától megtudtuk, a nemzetközi edzőtáborok hiányában is megpróbálták kihozni a maximumot a felkészülésből, de jóslatokba nem bocsátkoztak a lehetséges szereplést illetően.

Éva, aki január óta először versenyez, a 48 kilogrammosok között lépett tatamira. Az első mérkőzésén ipponnal lépett át indiai riválisán, majd következett az első számú kiemelt, a világbajnoki bronzérmes koszovói Krasniqi, akit azonban nem sikerült megállítania.

– Elsősorban az volt a vereség oka, hogy nem voltunk felkészülve erre a versenyre, hiszen egy nemzetközi edzőtáborban sem vettünk részt, az ellenfelem azonban több kontinensen is készült. Próbáltam különböző felállásokat gyakorolni, amikor bal támadóba álltam, akkor megfogta a kezemet, illetve egy intésnyi előnye volt. Nagyon jól csinálta, hogy felfogott nyakra, imitálta, mintha én bújnék ki a fogásból, de eközben ő tette arrébb a csuklóját. Másodjára már látta a bíró is, ezért nem kaptam még egyszer intést. Úgy gondolom, lehetett volna jobb sorsolásom is, valószínűleg ő fogja megnyerni ezt a versenyt – nyilatkozta a judoinfo.hu-nak az Ippon Judo Tatabánya csillaga, aki nem folytathatta a küzdelmeket. Krasniqi ezen a napon ellenállhatatlan volt, s aranyérmével átvette a vezetést a világranglistán.

A csapat többi tagja is szép eredményeket értek el a közelmúltban. A győri U23-as országos bajnokságon a 81 kg-os súlycsoportban szereplő Jánik Viktor a harmadik helyen végzett, míg az ugyanebben a súlycsoportban szereplő Miklósvölgyi Dániel első lett a Cegléden megtartott ifjúsági B-korosztályú ob-n. Dániel az ugyancsak a Pest megyei városban megrendezett junior ob-n is elindult, ahol a nála idősebbek között is megszerezte a harmadik helyet. Ugyanitt Jánik Viktor ötödik, míg az 52 kg-ban induló Keller Rebeka harmadik, Vaska Fanni pedig ugyancsak ötödik lett.

Ha az egészségügyi helyzet is megengedi, november végén, december elején rendezik Rigában az ifjúsági Európa-bajnokságot. A magyar válogatott kerettagságra a tatabányai klub versenyzői közül Szabó Áron már jelölést kapott a 66 kg-osok között, Csernoviczki Csaba vezetőedző azonban bízik benne, hogy az utóbbi időben remekül teljesítő Miklósvölgyi Dániel is utazhat Lettországba.