Meglepetés a megye I.-ben: kikapott a 100 százalékos Tatabánya

Meglepetésekkel zárult a megyei bajnokság élvonalának 15. fordulója. Kikapott az eddig százszázalékos Tatabánya, a Kecskéd pedig kétgólos előnyt adott le az Esztergommal szemben.

A papírformákat átíró fordulót rendeztek a hét végén a megyei első osztályban. Délelőtt tizenegy órától rendezték a Tatabánya–Koppánymonostor rangadót, ahol az első fogadta a harmadikat. A hazaiak nem tudtak túljárni Giber kapus eszén, míg a vendégek egy szerencsés góllal megnyerték a mérkőzést, így a lila-fehér gárda ismét fellépett a dobogó második fokára. Az Oroszlány ezúttal győzni tudott, méghozzá elég simán.

A Sárisáp az év végére kiengedett, így helyet is cserélt a két csapat a tabellán. A Bábolnának továbbra is jobban megy idegenben, mint hazai pályán: ezúttal a Tatát fogadta a Józsa-csapat, de csak egy pontot szerzett. Pedig a tatai vezetés után egy Valkó-duplával fordított a hazai gárda, de a vendégcsapat egyenlíteni tudott. Mivel a második fordulóban is döntetlent játszott egymással ez a két csapat, így most sem túlságosan meglepő ez a végeredmény. A pontvesztés ellenére azonban továbbra is harcban van a dobogóért a Bábolna.

A Nagyigmánd mindössze 11 játékossal utazott el Vértesszőlősre, ahol egy szoros első félidő után kiütés történt a mérkőzés végére. Dombai és Szőke is duplázott a hazaiaktól, így a második félidőben eldöntötte a három pont sorsát a Vértesszőlős. A Vértessomló is bravúrt hajtott végre, hiszen egy pontot otthon sikerült tartania a mindössze két cserével elutazó Nyergesújfalu ellen. Sőt, Dupai János csapata mindannyiszor meg tudta szerezni a vezetést, de a Nyerges mindig egyenlített, ráadásul az 55. perctől a hazaiak emberhátrányban futballoztak.

A Kecskéd közel járt a három pont megszerzéséhez, ám végül csak egyet sikerült gyűjtenie. Pedig már 3-1-re vezetett Linczmaier László csapata Esztergomban, de egy nagy hajrával a hazaiak egyenlíteni tudtak, így végül a nyolcgólos mérkőzésnek döntetlen lett a vége. A következő forduló lesz a téli szünet előtti utolsó, aztán a csapatok pihenni mennek. A hétvégén a Zsámbék volt a szabadnapos, amely így is maradt a dobogón.

Atlasz-Geodézia Megyei I. osztály, 15. forduló

Tatabányai SC–Koppánymonostori SE 0-1 (0-1)

Tatabánya, vezette: György I. (Szeibert P., Jászberényi M.).

Tatabánya: Balla – Árvai, Kovács I., Gyürki, Soltész, Kocsis (Szabó R., 46.), Farkas M. (Hajas, 46.), Németh, Farkas V., Székely, Gál (Katona, 23.). Vezetőedző: Bekő Balázs.

Koppánymonostor: Giber – Pekler, Hegedüs, Bilkó (Alasztics, 71.), Rába (Venczel, 85.), Csapó, Sinkó, Szalai, Dávid, Dombi (Sallai, 60.), Egyed. Vezetőedző: Vigh László.

Gólszerző: Rába (33.).

Jók: senki, illetve mindenki.

Bekő Balázs: – A szezon leggyengébb játékával rukkoltunk elő, gyakorlatilag megvertük saját magunkat. A támadójátékunk és a bekapott gól bakiparádéba illik. Ettől azonban nem lettünk gyengébbek, sőt…

Vigh László: – Nagyon büszke vagyok a fiúkra, nagyon szervezettek voltak. Örülhetünk a három pontnak, de nagyon szurkolunk a Tatabányának, hogy feljusson.

OBSK Oroszlány–Sárisápi BSE 3-0 (1-0)

Oroszlány, vezette: Szűcs S. (Kolonics G., Büki F.).

Oroszlány: Boros – Fekete, Veres (Csontos, 74.), Korcsok, Kuzma (Minárcsik, 62.), Tóth (Babai, 84.), Jónás, Földi, Wágner, Simonka, Kelemen. Vezetőedző: Sebestyén Ferenc.

Sárisáp: Sándor G. – György (Jurásek J., 73.), Szenes (Hamza, 46.), Berki, Zicsi, Szabó, Sándor P. (Vass, 67.), Karcagi R. (Farkas, 46.), Budaházi, Kopányi, Izsó. Vezetőedző: Karcagi Pál.

Gólszerzők: Kuzma (23.), Wágner (49.), Tóth (52.).

Jók: Jónás, Kelemen, Fekete, illetve senki.

Sebestyén Ferenc: – Alacsony színvonalú mérkőzésen, rossz talajon nem éreztem veszélyben a győzelmünket. Az ellenfél kissé enerváltnak tűnt, mi frissebbek voltunk.

Karcagi Pál: – A csapat már téli szünetet tart… Ezt a meccset végignézni felért egy kínzással…

Bábolnai SE–Tatai AC 2-2 (2-1)

Bábolna, vezette: Büki G. (Frank V. L., Szijártó M.).

Bábolna: Pécsvárady – Lanzendorfen, Wiest, Valkó G., Kuroli, Kalamár (Kolonics, 28.), Szendi, Csillag (Doma, 78.), Horváth D., Valkó M., Végh. Vezetőedző: Józsa Péter.

Tata: Kovács B. (Csákány, 57.) – Felső, Bombicz, Szűcs (Koronczi, 90.), Soós, Mészáros, Csordás D., Nagy (Bujdosó, 79.), Csordás G., Hauzer (Velencei, 47.), Kisék Sz. Vezetőedző: Kele Zoltán.

Gólszerzők: Valkó M. (22., 25.), illetve Mészáros (13.), Soós (58.).

Jók: Valkó G., Valkó M., Kuroli, illetve Csordás G., Bombicz, Hauzer, Mészáros, Csákány.

Józsa Péter: – Jó volt a hozzáállásunk, de az ellenfél a kevesebb lehetőségével jobban gazdálkodott. Eldönthettük volna a mérkőzést, de a végén a Tata is.

Kele Zoltán: – A minimálisan eltervezett pontot sikerült megszereznünk. A második félidő alapján bármelyik csapat megnyerhette volna a mérkőzést, de szerintem igazságos a döntetlen. Nem kell szégyenkeznünk, hogy egy pontot hoztunk el Bábolnáról. Ismét csapatként tudtunk működni.

Vértesszőlősi SE–Nagyigmándi KSK 6-1 (1-1)

Vértesszőlős, vezette: Hartdégen Zs. (Széplábi G., Sirokmán A.).

Vértesszőlős: Szekér – Polyák, Mig, Bencsik, Szőke, Dombai, Bognár M. (Farkas, 75.), Járóka (Somogyi, 72.), Horváth Z. (Kolompár, 46.), Müller (Gyurász, 68.), Kocsis. Vezetőedző: Tokaji Zsolt.

Nagyigmánd: Billig – Horváth Z., Ötvös, Ozoróczi, Horváth I., Andrej, Pintér, Juhász, Nyári, Bercsi, Boros. Technikai vezető: Mohácsi Antal.

Gólszerzők: Dombai (43., 86.), Szőke (60., 67.), Horváth I. (öngól, 78.), Bencsik (81.), illetve Andrej (45.).

Jók: Polyák, Mig, Dombai, Szőke, illetve

Tokaji Zsolt: – Három pont, hat gól, a többi felejtős…

Mohácsi Antal: – Korrekt játékvezetés mellett megérdemelten nyerték meg a hazaiak a mérkőzést, mert ők kilencven percen keresztül tudták játszani a játékukat, míg mi csak az első félidőben játszottunk jól. Cserejétékos nélkül kellett végigjátszanunk a mérkőzést, aki ma eljött, annak köszönöm a hozzáállását.

Vértessomlói KSK–Nyergesújfalu SE 3-3 (2-2)

Vértessomló, vezette: Jurák F. (Katona B. M., Papes D.).

Vértessomló: Ujszászi – Éliás, Fábián, Somodi, Murányi (Bernát, 59.), Egri, Kovács K., Horváth P., Kovács S., Dobbelaere (Kovács I., 89.), Petőcz. Vezetőedző: Dupai János.

Nyergesújfalu: Koller (Lakatos, 46.) – Manga Zs., Balogh, Mann, Nagy A., Deme (Király, 75.), Takács, Manga M., Guzsik, Török, Fekete. Vezetőedző: Jánosi Dániel.

Gólszerzők: Fábián (9.), Dobbelaere (20.), Éliás (55.), illetve Manga Zs. (20., 68.), Mann (30.).

Kiállítva: Kovács S. (55., Vértessomló).

Jók: Kovács K., Fábián, Éliás, illetve senki.

Dupai János: – Örülünk a döntetlennek, főleg tíz emberrel.

Jánosi Dániel: – Amit ma műveltünk, azt mindennek lehet nevezni, csak futballnak nem. Hozzáállásban és viselkedésben 180 fokot kell fordulnunk.

FC Esztergom–Kecskéd KSK 4-4 (1-2)

Esztergom, vezette: Drabon B. (Balázs K., Tóth R.).

Esztergom: Borsiczki – Böhm (Bugjó, 80.), Migend, Molnár, Szlovák (Páldi, 58.), Koller (Ribár, 87.), Dékány, Krammer (Chrompota, 72.), Nemes, Holló (Sipőcz, 46.), Klátyik B. Vezetőedző: Váczy Dávid.

Kecskéd: Bábszki – Czékmány (Nagy Sz., 76.), Bakos, Kocsán, Juhász, Hagymási D., Greskó, Pető, Kese, Kucsera, Kiss. Vezetőedző: Linczmaier László.

Gólszerzők: Klátyik B. (29., 71.), Sipőcz (54.), Dékány (81.), illetve Kiss (15.), Czékmány (33.), Kese (50., 74.).

Jók: senki, illetve mindenki.

Váczy Dávid: – Nehéz körülmények között, több hibával játszva önmagunknak tettük nehézzé a mérkőzést, amit nagy küzdelemmel kiegyenlítettünk, de a végén a győzelmi esélyeinket elpuskáztuk.

Linczmaier László: – Nem rossz az eredmény, de… Le a kalappal a fiúk előtt, végig mi vezettünk, emellett kapufát rúgtunk, ziccereket hagytunk ki. A hazaiak birtokolták többet a labdát, és sajnos hátul is gólerősek voltunk, ennek ellenére győzelmet érdemelt volna a megtizedelt csapatunk.