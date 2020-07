Kétméteres játékosokkal turbózza fel keretét az OSE Lions

Egymás után két, az USÁ-ból érkező játékost is leigazolt az oroszlányi kosárcsapat.

„Örömmel jelentjük be szurkolóinknak, hogy csapatunknak sikerült leigazolni az amerikai származású Adrio Bailey-t. A 198 cm magas, 98 kilogramm súlyú, 4-es poszton bevethető játékos az Arkansas Razorbacks egyetemi csapatból teszi át székhelyét az OSE Lionsba. Adrio az NCAA délkeleti régiójában szereplő piros-fehér alakulatban 4. szezonját töltötte a 2019/2020-as idényben, ahol 32 mérkőzésen 6.3 pontot, 4.4 lepattanót átlagolt.

A fiatal amerikai játékos atletikusságát a védekezésben is hasznosítani tudja, ugyanis arkansasi karrierje során azon 5 játékos közé került, akik 100+ blokkot és 90+ labdaszerzést értek el egyetemi éveik alatt. (tavalyi szezonjában 1,4 mérkőzésenkénti blokkot átlagolt).” – tette közzé a hírt az OSE Lions hivatalos klubhonlapja.

Az oroszlányi csapat ezen túl közölte, hogy Dwayne Morgan személyében megtalálták harmadik légióst is. Adrio Bailey-hez hasonlóan Morgan is az USA-ból érkezik és egyetemi évei után kezdi meg nálunk európai pályafutását.

A 203 cm magas, 98 kg súlyú, 4-5-ös poszton bevethető, rendkívül atletikus testfelépítésű fiatal játékos az elmúlt három szezonban az NCAA-hez kapcsolódó Big Sky Conference elnevezésű egyetemi bajnokságban kosárlabdázott, ahol a Southern Utah Thunderbirds színeiben lépett pályára 53 mérkőzésen. Tavalyi szezonjában 28 mérkőzésen 20.4 perc alatt 9.1 pontot és 3.3 lepattanót átlagolt.

Az amerikai játékosok nem az első hivatalos érkezők a csapatnál, hiszen már korábban bejelentették Bíró Olivér érkezését, aki Szombathelyről tette át székhelyét a Komárom-Esztergom megyei klubhoz. Szerződéshosszabbítások is történtek a nyári szünetben Oroszlányban: Illés Máté és Garamvölgyi Ákos is aláírta már új kontraktusát, és nemrégiben a remekül szereplő Remy Abell is megtette ugyanezt. A vezetőedző továbbra is Sebastjan Krasovec marad.