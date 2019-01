Két új igazolással indulna felfelé a fiatalos Kecskéd

A Kecskéd KSK csapata a kilencedik helyen tölti a téli szünetet a megyei bajnokság első osztályban, mindössze egy pontra a Vértessomló mögött, öttel megelőzve a Bábolnát.

Linczmaier László csapata mind a két arcát megmutatta ezen az őszön, az 5-4-5-ös mérlegük ezt jól mutatja. A 26 lőtt góljuk mellé 33-t kaptak, legeredményesebb játékosuk pedig Pető Dániel volt, aki 8 gólig jutott. A csapat szerepléséről Linczmaier László vezetőedzőt kérdeztük:

– A fő cél az volt, hogy kezdjük el építeni a jövő csapatát. Egy olyan társaságot, amely jövőre harcba szállhat a dobogóért és emberileg is megfelelő játékosok alkotják, olyanok, akik képesek megfelelni a kecskédi elvárásoknak. Ennek jegyében nyáron nagy volt a mozgás a keretben, többen jöttek-mentek. Ősszel a meccseinken a játékosok fele 20 éves, vagy fiatalabb volt, őket kellett irányítani a néhány rutinosabb focistánknak. Nagyon hullámzóan játszottunk, főleg a csapat védekezésén lesz mit javítanunk. Sajnos nagyon sok sérültünk volt az ősszel, így egymás után kétszer nem tudtunk ugyanúgy kezdeni. Igyekszünk tavaszra több felállási formát, játékrendszert kipróbálni, tesztelni, hogy melyik illik legjobban a mostani kerethez. A pontok számával és a helyezéssel sem lehetünk elégedettek. Majd tavasszal… – kezdte értékelését a mester.

– Az Oroszlány elleni kupa-, illetve bajnoki meccseken bebizonyítottuk, hogy a legerősebb csapatok ellen sincs félnivalónk, a Tata ellen pedig idegenben sikerült nagyarányú győzelmet aratnunk. A negatívum az volt, hogy néhány élcsapat ellen túl könnyen megadtuk magunkat. A heti három edzés mellett részt veszünk a Téli Kupa sorozaton, és ezen kívül is játszunk jó néhány edzőmeccset Fejér, Pest és Somogy megyei csapatok ellen. Remélhetőleg elkerülnek a sérülések, tehetséges fiataljaink tovább fejlődnek és ez már látszani fog tavasszal is – folytatta, majd a téli erősítésekre is kitért. – Két rutinos játékossal biztosan erősödünk. Hagymási Dani és Simon Peti is visszatér hozzánk, illetve újra a pályán lesz Greskó Norbert is, hiszen az őszt sérülése miatt szinte teljesen kihagyta – értékelt Linczmaier László.