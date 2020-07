Két hét múlva lesz az első hazai meccse a Grundfos Tatabányának

Hosszú idő után végre együtt gyakorolhatnak a Grundfos Tatabánya KC játékosai, Matics Vladan vezetőedző irányításával. A hagyományos hathetes bajnoki rajtra történő felkészülés helyett, az új szezon kezdete előtt, nyolc hét jut az alapozásra.

A Tatabánya céljai az új idényben sem változtak. A Kék Tigrisek a 2020–2021-es pontvadászatban is a dobogón szeretnének végezni. Egyebek mellett erről is beszélgettünk Matics Vladannal, a kék-fehérek mesterével a hétvége előtti egyik utolsó edzését követően. – Az orvosi ellenőrzést követően, július 8-án délután már bele is vágtunk a közös munkába, hiszen március tizenegyedike óta nem edzettünk együtt – emelte ki a szakvezető. – A szokatlanul hosszú, részben kényszerű szünet miatt hatvannaposra tervezzük a felkészülést. A vészhelyzet idején ugyan egy bizonyos program alapján otthon is dolgoztak a srácok, de az nem ugyanolyan, mint normális körülmények között.

Matics mester a hetedik évben vezeti sikeresen az együttest. Eredményességét öt, zsinórban megnyert bajnoki bronzérem, illetve a karakteres EHF-kupa szereplés is fémjelzi. Ez utóbbi mérkőzéssorozat új néven átalakul Európa Ligává, amely több meccset, nagyobb kihívást is jelent. Miközben a szakvezetőnek az előző évhez hasonlóan teljesen új csapatot kell építenie. – Mivel kilenc új játékost igazoltunk és tizenhárman távoztak, nem lesz egyszerű dolgunk – fogalmazott Matics Vladan.

– Ezeknek a változásoknak legalább annyi a negatívuma, mint a pozitívuma. Hogy mire gondolok? Az új igazolásokat az új környezetben, új impulzusok érik, ami jól jöhet mindenkinek. Viszont sok függ az anyagi háttér alakulásától, ami nehezítheti a hosszú távú tervezést. Persze mindig keressük a legjobb megoldást, ami egyben jelentős kihívás is. A klubvezetéssel közösen éppen ezért olyan jó minőségű kézilabdázókat szerződtettünk most is, aki a mi rendszerünkbe beilleszthető, illetve meg is fizethetők. Összességében elmondhatom, nagyon elégedett vagyok a játékoskerettel.

A Kék Tigrisek alapozása hagyományosan úgynevezett vegyes felkészülés. Délelőtt az erőnlét megszerzésén, javításán van a fő hangsúly. A délutáni tréningeken pedig a labda, a technikai és taktikai elemek kerülnek előtérbe. – Lehet, hogy egy kicsit kevés felkészülési meccs szerepel a programunkban – jegyezte meg Matics mester. – Hat ilyen találkozó van kilátásban. Kétszer mérkőzünk az újonc Felsőörssel, az első meccs július 24-én lesz nálunk. Aztán játszunk az FTC-vel, a Dabassal, a Budakalásszal és a Komlóval.

Szerintem, egyelőre jól nézünk ki. A keret ugyan most sem bő, de tavaly is kibírtunk mindent. Ami biztos, idén is legalább annyi riválisunk ácsingózik a bronzéremre, mint tavaly. Itt lesz a Csurgó, a Gyöngyös, a Füred, az FTC és a Komló is. Érdekes bajnokságnak ígérkezik, amelyben sok minden dönthet, a hosszabb kispadtól a sérülésekig.