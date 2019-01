Kempinggel adakoztak az esztergomi bringások (fotók)

Újév napján, amíg a legtöbben a szilveszter éjszaka utáni regenerálódással voltak elfoglalva, addig ötvenöt bringás esőben és szélben rótta a köröket a budapesti Asia Centernél. Köztük az Esztergomi Küllőszaggatók Kerékpáregyesület lelkes tagjai.

A kerékpárosok nem céltalanul bolyongtak az Asia Center körül, hanem a hatodik éve megrendezett jótékonysági amatőr bicikliversenyen vettek részt, melyet a Testnevelés Egyetem Rekreáció Tanszéke szervez minden évben. A verseny nevezési díjait és tárgyi felajánlásokat egy olyan bringaszerelőnek ajánlják fel minden évben, aki aztán hátrányos helyzetű gyerekeknek és felnőtteknek ajándékozza az általa készített, összeszerelt bicikliket.

Pongrácz Zsolt, az esztergomi Küllőszaggatók tagja elmondta:

– Minden évben ott vagyunk ezen a sajátos versenyen, hogy segítsük a rászorulókat. Persze mi sem járunk rosszul, hiszen kisebb ajándékokkal, díjakkal és persze egy hatalmas élményekkel térünk haza.

A budapesti bevásárlóközpont körüli területen adott idő alatt kellet minél több kört biciklizni. Tették ezt a biciklisek úgy, hogy közben jéghideg szél fújt, és az eső is eleredt. A bringások azonban hősiesen állták a sarat. Utóbbit szó szerint, ugyanis a kör fele földúton helyezkedik el, így a saras, csúszós terepen külön öröm volt a dagonyázás számukra.

HIRDETÉS HIRDETÉS

Tíz ügyes gyerek is indult a jótékonysági versenyen, őket külön értékelték. Az első három helyezett kapott jutalmat. Idén a csapatok közti versengésben a hat esztergomi biciklis végezett az első helyen: hatvankétszer tették meg az 1 kilométeres kört. Emellett különdíjat ért a csapat egyéni és utánozhatatlan versenyszáma is: a buli-gyaloglóké. Ők a csapat azon tagjai voltak, akik nem pattantak bringára, hanem körbesétáltak a pályán. A versenyzőket biztatták, és – ahogy Zsolt nevetve fogalmaz – pezsgővel kínálták az esetleg megszomjazó bringásokat.

A montain bike-ok és más, különleges biciklik mellett akadt egy igazi retró-jelenség is: az esztergomi Kiss Rigó László, aki kemping biciklivel rótta a köröket. Nem is hozott szégyent csapatára, hiszen ő is kellett a küllőszaggatók első helyezéséhez és az élményhez.

Bőkezű bringások

A BÚÉK-Kupán résztvevő bringások összesen 89 ezer forint kézpénzt gyűjtöttek. Ezen felül három gyerek biciklit, kerekeket, külső gumikat, fékszetteket, illetve egyéb bicikli szerszámokat, alkatrészeket adományoztak. Az esztergomi csapat is hozzájárult az adományhoz, melyet újonnan szereztek be. kereket, alkatrészeket, pumpát, láthatósági mellény és defektjavító készletet, illetve egy használt, de jó állapotú gyerekkerékpárt ajánlottak fel a nemes célra.

A Küllőszaggatóknak nem ez az első jótékony megmozdulása. Az amatőr biciklis csapat legutóbb az esztergomi Montágh Imre EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Készségfejlesztő Iskola számára gyűjtöttek Mikulás napjára ajándékokat. A csomagokat rendhagyó műsor keretében osztották szét az iskola gyerekei között, melyben a Mikulás (az egyesület tagja) biciklin és bilincsben érkezett az iskolába.)

HIRDETÉS HIRDETÉS