Kemény ellenfelek várnak megyei csapatainkra a hétvégén

Nem lesz sétagalopp megyei csapataink számára a hétvége, hiszen nagyon kemény ellenfelek várnak a gárdáinkra.

A régi rivális otthonába látogatnak a Kék Tigrisek. Jelenleg úgy tűnik, hogy újabb sérültje és betege nincs az amúgy is ezer sebből vérző Tatabányának. Bár kézilabdában néhány edzéssel a mérkőzés előtt nehéz ezt határozottan kijelenteni, mert ez olyan sportág, ahol véletlenül is bekövetkezhet a baj. Éppen ezért fogalmazott a megbízott vezetőedző, Sibalin Jakab is óvatosan.

– Egyelőre az tűnik biztosnak, hogy Urban visszatérhet – emelete ki. – Sőt, halvány esély arra is van, hogy Wyszomirski kapus is legalább már a kispadra leülhet. Az öltözői hangulatról pedig csak annyit, hogy nem egy „hű, de…” Elsődleges feladatunk, hogy felrázzuk a letargikus állapotából a társaságot. Igyekszünk erősíteni bennük, hogy ennél többre képesek, és nem hagyhatják el magukat.

Egyébként is a Füred elleni rivalizálás már majd’ évtizedes hagyományokra tekinthet vissza. Ha ez a két csapat találkozik, ritkán számít, hogy ki hol áll a tabellán.

– Ez egy igazi presztízscsata – mondta a tréner. – Most ők tűnnek, már csak a hazai pálya miatt is, esélyesebbnek, de mint mondtam, ez szinte semmit sem számít. Egy jó Balaton-parti játékkal sok erőt meríthetnénk a folytatásra is…

Kézilabda NB I., férfi, 7. forduló

Balatonfüred–Grundfos Tatabánya KC

Balatonfüred, szombat, 18 óra.

Az újonc otthonába látogat a vízműves csapat. Zantleitner Krisztina, a TVSE vezetőedzője elmondta, hogy ezen a találkozón sokkal jobb esélyekkel száll vízbe a fiatal csapat, mint az első két fordulóban, a bajnok­esélyesek ellen. Ennek ellenére azt a hozzáállást és bátorságot várja el együttesétől, mint amit a Dunaújváros és az UVSE ellen mutattak a medencében, mert akkor „pontosan” térhetnének haza a Rába partjáról. A meccset Tordai G. és Binder Sz. vezetik.

Vízilabda OB I., női, 3. forduló

Győr–Tatabányai Vízmű SE

Aqua Sportközpont, szombat, 20 óra.

Nem a legjobb előjelekkel készül a fővárosi mérkőzésre Gebauer Lajos edző gárdája. A tatabányaiaknál két játékos sérült, kettő beteg és egy pólós eltiltás miatt nem állhat a szakvezető rendelkezésére. Pedig ez a találkozó ígérkezett olyannak, amelyen esélye lehetne a TVSE-nek a pontgyűjtésre. A mérkőzésen Nóvé Gy. és Rózsavölgyi D. játékvezetők fújják majd a sípot.

Vízilabda férfi OB I. B, 5. forduló

Oázis SC–Tatabányai VSE

Budapest, Széchy-uszoda, szombat, 18 óra.

A dágiak a hétközi Magyar Kupa-meccsük után utaznak a nyírségi gárda otthonában, ahol Zirigh Balázs edző együttese korántsem esélytelen. A miskolci nyitány jól sikerült a dágiaknak, és ezen a hétvégén is valami hasonló teljesítménnyel szeretnének előrukkolni az egyébként jó erőt képviselő nyíregyháziakkal szemben. A DKSE bizakodhat a pontszerzésben.

Röplabda NB I. Liga, férfi, 3. forduló

Nyíregyháza–Dág KSE

Nyíregyháza, vasárnap, 18 óra.

Akárhogyan is nézzük, rangadót játszanak a tataiak a hétvégén, a rivális ugyanis a tabella 2. helyén áll, 9 ponttal, egy egységgel és két helyezéssel megelőzve a Sibalin-csapatot. A TAC a legutóbbi fordulóban fájó vereséget szenvedett otthon a PLER együttesétől (22-23), és ha tartani szeretné a lépést az élmezőnnyel, akkor muszáj lenne begyűjtenie a győzelmet, ez azonban cseppet sem ígérkezik könnyűnek. Az ellenfélnél elsősorban a góllövőlista 2. helyén álló, eddigi 6 meccsén összesen 46-szor beköszönő Pergel Andrejra kell figyelni, de Markovics Patrik is 26-szor talált be eddig.

Férfi kézilabda NB I. B., Nyugati csoport, 7. forduló

BFKA-Veszprém–Tatai AC

Veszprém, szombat, 18 óra.

Az elmúlt időszakban remek formát mutató és 4-3-s mérleggel a tabella ötödik helyére felkapaszkodó oroszlányiak számára talán a legnehezebb feladat következik a bajnokságban, hiszen a listavezető, eddig mind a nyolc mérkőzését megnyerő (mellesleg bajnoki címvédő és kupagyőztes) Falco vendégeként lépnek pályára holnap este.

Az oroszlányiak esélyeit növelheti, hogy a Vas megyeiek kettős terhelés alatt állnak, hiszen a bajnokság mellett a Bajnokok Ligájában is szerepelnek (mégpedig remekül, hiszen mindkét eddigi összecsapásukat megnyerték), emellett Molnár Mártont leszámítva (aki sérülése után ugyan már edz, de bajnokin még nem léphet pályára) mindenki Krasovec mester rendelkezésére állhat.

– Következő ellenfelünk az ország legerősebb csapata. Az idei szezonban még veretlenek mindkét versenysorozatban, és a mérkőzéseik során a legtöbb ellenfelükkel szemben végig az ő játékuk dominált. Ebben a szezonban most kell a legjobb formánkat hoznunk, ha a saját pályájukon akarjuk felvenni velük a versenyt – nyilatkozta a mérkőzéssel kapcsolatban Sebastjan Krasovec, az MVM-OSE vezetőedzője.

Kosárlabda NB I. A., alapszakasz, férfi, 8. forduló

Falco KC Szombathely–MVM-OSE Lions

Szombathely, szombat, 18 óra.

A „kis” MVM-OSE a harmadik fordulóban gyengébb első félidő után parádés második játékrészt bemutatva (a harmadik és negyedik negyedben 69 pontot szerezve!) 104-61-re verte hazai pályán a Dombóvári KKE csapatát. Kláris Zoltán csapat 2-1-es mérleggel jelenleg a negyedik helyen áll a bajnokságban, a ma esti házigazda viszont mindhárom eddigi meccsét elveszítve a hetedik. A papírforma tehát oroszlányi győzelmet sejtet, amit már „csak” a pályán kell megerősíteni…

Kosárlabda NB II., Nyugati csoport, 4. forduló

Kozármisleny SE–MVM-OSE Lions II.

Kozármisleny, péntek, 19 óra.

A bajnoki mérkőzésen az előző fordulóban két év után veszítő (35-36 az Exiles ellen) és a harmadik helyre visszacsúszó esztergomiak ezúttal a gyengén rajtoló, mindhárom eddigi mérkőzését elveszítő és az ötödik, utolsó előtti helyen álló Kecskemétet fogadják. A Vitézeknél a korábban megsérülő Csapó Erik és Rácz Regő megkezdték az edzéseket, de a játékuk még kérdéses a KARC ellen. Ha a Vitézek komolyan gondolja (márpedig komolyan gondolja!) a bajnoki címvédést, akkor holnap mindenképpen le kell győznie a kecskemétieket.