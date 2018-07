A Tatabánya Kék Tigrise szerint alap a harmadik helyezés

A Grundfos Tatabánya hazai bajnoki- és kupamérkőzéseinek elengedhetetlen „kelléke” a Kék Tigris. A 25 éves Takács Ádámról egyre többen tudják, hogy ő ölti fel rendszeresen azt a bizonyos a tigrisbundát, amelyik a Földi Imre Sportcsarnok népét fordulóról-fordulóra – jó értelemben – felcukkolja.

Ádám maga is kézis volt, és a sportág iránti szeretete az idő múlásával mit sem változott. Az új bajnokság kezdete előtt vele beszélgettünk a tigrislétről, imádott csapata bajnoki esélyeiről és az előző szezon legemlékezetesebb pillanatairól.

– Mióta viseli a Kék Tigris bundáját?

– Három éve, egy Mezőkövesd elleni szeptemberi bajnokin bújtam először tigrisbőrbe, azaz ez lesz a harmadik idényem ebben a szerepkörben. Csak úgy rohan az idő…

– Hogyan jött az ötlet, hogy a tatabányai férficsapatnak tigris legyen a kabalaállata?

– Németh Zoltán, Zoli bá’, a klubot üzemeltető gazdasági társaság vezetője nagyon szerette volna, hogy nekünk is legyen olyan kabalafiguránk, mint a Veszprémnek vagy a Szegednek. A kék-fehér színből pedig adódott, hogy ez egy csíkos tigris legyen. Gondolom, azért is esett erre a figurára a választás, mert ez híven kifejezi csapatunk küzdeni tudását, a játékhoz való hozzáállását.

– Nehéz a „munkája”?

– Még a bunda hagyján, az legfeljebb meleg, főleg, ha ugrálok benne. A tigrisfej viszont kifejezetten súlyos.

– Ádám, mi a tényleges feladata egy-egy meccsen?

– A szurkolókat kell feltüzelni, a fiúkat pedig buzdítani.

– Melyik volt az előző pontvadászatban a legemlékezetesebb találkozója?

– A Szeged elleni fantasztikus győzelem, de jó érzés volt, hogy a Veszprémet is oda-vissza meg tudtuk szorongatni.

– Drukkerként mire számít a hamarosan kezdődő szezonban?

– Kőkemény meccsekre. Ha nem is nyer majd a Tatabánya minden meccset tíz góllal, de szerintem három-négy találattal közvetlen riválisainknál így is jobbak leszünk. Igaz, ellenfeleink jó része alaposan megerősödött. Ennek ellenére szerintem legalább a harmadik helyet most is megszerezzük…