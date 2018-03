Katus Attila Tatabányán: „Legyen buli az egészséges életmód!”

Katus Attila elismerősen nyilatkozott a tatabányai csapatról, akiknek edzést tartott, és azt is elárulta, mi a titka a sikeres életmódváltásnak.

Rengetegen vettek részt a tatabányai Cutler Pulzus Fitness nyílt napján, ahol többek között Kathi Béla világbajnok testépítő, Katus Attila személyi edző, életmód-tanácsadó, Salamon Dia világbajnok fitness-modell, valamint Bohos Kornél is tartott edzést, a helyi trénergárda mellett. Az érdeklődők megismerhették a kangoo-t, a TRX-et, a crossfit-et is, de úgynevezett mozgásminta szűrést (FMS) és testösszetétel-analízist is végeztethettek a résztvevők.

Már beszámoltunk róla, hogy az egész napos Fitt Day egyik hőse mindenképpen Andruk Marianna volt, aki megmutatta, milyen kemény és kitartó lehet egy nő.

Katus Attila sem kímélte a hölgyeket a Best Body edzésen, amit tartott nekik. Mint a Kemma.hu-nak elárulta, nagyon elégedett volt a résztvevőkkel, mert remek formában voltak.

– Remélem, itt mindenki ilyen sportos – mosolyodott el elismerően az edzés után, amikor lapunknak arról is beszélt, hogy mi a legfontosabb, ha valaki egészségesebb, sportosabb életmódra vált. Mint kiemelte, olyan légkört kell teremteni, ahol jól érzi magát az ember,. Ez persze még nem minden.

– Megfelelő, reális célok mentén kell haladni. Az egészséges életmód legyen buli., és ne a tiltásokról, megvonásokról szóljon – tette hozzá. Arról is beszélt, hogy a megfelelő szakemberek, társaság, edzőpartnerek is nagyon fontosak, csakúgy, mint az, hogy lépésenként, fokozatosan haladjunk.

– Érezni fogjuk a különbséget az előző és a mostani életünk között, és ez motiválni fog minket. Elkezdeni a legnehezebb, aztán lendületbe kerülünk. Ne másokhoz hasonlítsuk magunkat! Legyen az a célunk, hogy jobbak legyünk, mint tegnap voltunk! Ha pozitív irányba változtatunk, arra a testünk is reagálni fog, ez a fejlődé pedig az élet minden területére ki fog hatni – osztotta meg velünk filozófiáját Katus Attila, aki maga is eszerint él. Mint elárulta, ő is a jobbra törekszik, szeretne fejlődni, sokáig fiatalnak maradni, hogy tudjon mozogni, és hogy legyen mindehhez energiája. Ő ezért dolgozik nap mint nap.