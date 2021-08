Kassai Viktor cáfolta a távozásáról szól híreket

Kassai Viktor tovább folytatná a munkáját Oroszországban, hiába szólnak újra és újra a hírek távozásáról.

Az egykori elitbíró egy súlyos botrányról és a VAR-ról is nyilatkozott egy kinti lapnak. Az orosz játékvezetői testületet másfél éve vezető Kassai Viktor a Sport-Expressnek adott hosszabb interjút több témában is.

– Hogy hogyan lehet használni a VAR-t az orosz élvonalban, az a menetrendtől is függ. Egy napon, egyszerre négy találkozón lehetséges jelenleg a rendszer bevetése. Így szerintem megoldható lesz, hogy valamennyi találkozón használjuk – ami így fair. A videóbíró minimalizálja a bírói tévedések lehetőségét, és a játékvezetők is örülnek a bevezetésének, mert kapnak egy plusz segítséget a helyes döntések meghozatalához.

Mára már eljutottunk odáig is, hogy nincs panasz arra, hogy lassú a folyamat egy-egy mérkőzésen, reméljük, ez így is marad. De jobb azért a dupla ellenőrzés, mint hogy rossz ítélet szülessen. Kassait az állítólagos lemondásáról is kérdezték:

– Minden fél évben felmerült már ez, de még mindig itt vagyok. Ugyanazt a kérdést kapom bizonyos időközönként. De én szeretek Oroszországban dolgozni, és érvényes szerződés is köt a szövetséghez. Mindent megteszünk a kollégáimmal azért, hogy tovább fejlődjön az orosz játékvezetés, további terveink is vannak ezen a téren a szövetséggel. Úgyhogy szeretnék a továbbiakban is itt dolgozni – zárta gondolatait a tatabányai Kassai Viktor, aki első ifjúsági mérkőzését 1991-ben vezette, méghozzá a megyei első osztályban rendezett Kecskéd–Vértessomló összecsapást.