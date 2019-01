Alapfokú labdarúgó-játékvezetői tanfolyam indul Tatabányán és Esztergomban

Akár már a tavasszal folytatódó megyei labdarúgó-bajnokságokban bemutatkozhatnak azok, akik elvégzik a hétfőn kezdődő játékvezetői tanfolyamot.

Beszámoltunk arról, hogy a tatabányai Szalai Balázs labdarúgó-játékvezető januártól helyet kapott a világszövetség, a FIFA asszisztensi keretében. A példája bizonyíték arra, hogy tíz év alatt tehetséggel, kellő szorgalommal a legmagasabb szintre is el lehet jutni.

A játékvezetéssel egy évtizeddel ezelőtt megismerkedő sportember most főszervezője a hétfőn induló alapfokú tanfolyamnak. Megtudtuk tőle, hogy 65 óra alatt sajátíthatják el az érdeklődők a szabályokat.

A hallgatók februárban már részt vehetnek a megyei keret edzőtáborozásán is, és a sikeresen vizsgázók már a tavaszi megyei bajnoki mérkőzések közreműködői is lehetnek.

A tanfolyam szervezéséből, rendezéséből a FIFA elit kategóriájához tartozó Kassai Viktor játékvezető, illetve Erős Gábor, volt FIFA-asszisztens, a megyei játékvezetői bizottság elnöke is kiveszi a részét.

– Úgy gondolom, aki elvégzi a tanfolyamot, fiatalos, jó közösségbe kerülhet. A megyei játékvezetők igazi baráti, sportos csapatot alkotnak – mondta Kassai Viktor, majd így folytatta: – Túl ezen, a diákok pénzt kereshetnek, a felnőttek pedig kiegészíthetik jövedelmüket. Azzal érdemes tisztában lenni, hogy néhány hónapon belül senkiből nem lesz FIFA-játékvezető, folyamatosan tanulni kell, rengeteg mérkőzést vállalni hétről hétre. De a mi példánk is bizonyítja, lehetetlen nincs, Komárom-Esztergom megyéből is el lehet jutni a világ legjobbjai közé – tette hozzá a már olimpiai döntőt és Bajnokok Ligája finálét is vezető sípmester, aki azt is megemlítette, hogy az idén a tanfolyam résztvevőinek jelképes összeget kell csak fizetniük, ugyanis a Magyar Labdarúgó-szövetség hozzájárul a jelentkezők költségeihez.

Azt is elmondta, az igényeknek megfelelően nemcsak Tatabányán, hanem Esztergomban is indul tanfolyam.

Erős Gábor így fogalmazott:

– Az aktív játékvezetők száma megyénkben jelenleg 80-90 körül mozog. Akkor lennék elégedett, ha a létszámunk meghaladná a százat a tavaszi szezonban. Nem egyszerű szakma a miénk, ezért a fiatalokat sem könnyű megtartani. Játékvezetőink felkészültségét minden szezon előtt felmérjük, de ez a tevékenység rengeteg örömöt és élményt is ad a kollégáinknak. Igazán összetartó közösség a miénk, igyekszünk a játékvezetőknek a tőlünk telhetőt megadni, ingyenes továbbképzésekkel és egyenfelszerelésekkel is segíteni őket abban, hogy minél szebb pályafutásuk legyen.