Járványügyi egyeztetés után tekertek az ácsi bakancsosok

Maroknyi, ám annál lelkesebb csapat indult vasárnap délelőtt biciklis emléktúrára. A Természetjáró Bakancsos Klub huszonhét éves fennállása óta minden évben megszervezi az eseményt, amelyet a Helyi Járványügyi Csoporttal egyeztetve az idén sem mondtak le.

Tóth János, a bakancsosok elnöke elmondta, a járvány miatt körülbelül húsz-harminc biciklis indult el a megszokott ötven-száz túrázó helyett, de a hangulatra nem lehetett panasz. A Bartók Béla Művelődési Ház elől indult útjára a menet, akik biztonságára az ácsi polgárőrök vigyáztak.

A sebességet és a távot is úgy választották meg, hogy mindegyik korosztálynak megfelelő legyen. A rendezvény célja kettős volt. Felkeresték az Ácshoz közeli 1848–49-es emlékműveket, ahol virágokat, koszorúkat helyeztek el, valamint évnyitó szabadidős sporteseménynek is szánták a túrát.

A biciklizés végén a résztvevők forró teát kortyolhattak, valamint ajándékkal is készültek számukra a bakancsosok. Egyedi, 1848. március 15-ére emlékező kitűzővel lepték meg őket.