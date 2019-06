A japán röplabdamestertől Tatán is elleshetik, hogy kell fejjel pattogtatni a labdát

Országjáró körútján Dágot és Tatát is útba ejti a japán és a tunéziai röplabda csapat korábbi edzője. A mestertől több trükköt is elleshetnek a sportolók.

A Nemzetközi Röplabda Szövetség (FIVB) felkérésére Magyarországon tart edzői továbbképzést Atsushi Andre Katoh, a japán és tunéziai nemzeti csapatok korábbi mestere. A tréner a hétvégén Tatán osztja meg gondolatait az edzőkkel, ugyanakkor már június 12-én szerdán hazánkba érkezett, hogy több klub szakmai munkájába is betekintést nyerjen.

Békéscsabán és a budapesti MTK-nál tett látogatása alkalmával is érdeklődve hallgatták a fiatalok a korábbi szövetségi kapitány tanácsait, amelyeket megfogadva sikeresebb sportoló válhat belőlük. A hatvanadik születésnapját januárban betöltött Katoh június 14-én pénteken Dágra érkezett, ahol az Oszuska Miklós Sportcsarnokban tartott edzést a helyi gyermekeknek.

– Soha ne adjátok fel! – mondta a fiataloknak újdonsült trénerük, aki különleges feladatokkal is készült számukra. 10-12 óra között az U11-U13-as korosztály képviselői többek között azt is kipróbálhatták, hogy el tudnak-e kapni öt röplabdát, amelyet meg is kellett tartaniuk a kezükben. Az edző később pattogtatásra helyezte a hangsúlyt: megmutatta, hogy nem csak tenyérrel, hanem alkarral, könyökkel, lábbal, de még fejjel is sikerülhet a mutatvány. Az ebéd után pedig az U15-U17-es csapatok tagjai a nyitásfogadást gyakorolták a mesterrel. A résztvevő fiatalok rendkívüli módon élvezték a tartalmakkal teli napot.