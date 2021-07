Itt az NB III. sorsolása: nehéz ellenfeleket kapott a Tatabánya és a Komárom

Besorolták a harmadosztály csapatait, a Komárom és a Tatabánya nem meglepő módon a 2020–21-es szezonban is a Nyugati-csoportban fog szerepelni.

A Magyar Labdarúgó-szövetség központjában csoportokba osztották a 60 NB III-as csapatot. Ahogyan arról korábban már beszámoltunk, eredetileg 16 csapatosak lettek volna a harmadosztály csoportjai, de az NB I-es gárdák tartalékalakulatai miatt nemrégiben mégis úgy döntöttek, hogy ebben a szezonban is 20-20 együttes alkotja majd a csoportokat. Ahogyan korábban, úgy most is a Nyugati-csoportba kerültek a Komárom-Esztergom megyei alakulatok, azaz a Komárom VSE és a Tatabányai SC. Több régi ismerős is lesz a Nyugati-csoportban, de találkozunk új arcokkal is.

Az Andráshida egyéves kitérő után tér vissza a harmad­osztály kerékvágásába, Zala megyei bajnokként érkezik a Nyugati-csoportba. A Balatonfüred és a Bicske régi ismerős, hiszen az előző szezont is nyugaton töltötték. A fővárosi BVSC az előző bajnokságot a harmadosztály Keleti-csoportjában futballozta végig, ráadásul ott a második helyen végzett, így ebben a bajnokságban is esélyes lehet majd. Az Érd már őskövületnek számít a harmadosztályban, de újra lesznek NB III-as meccsek Győrben is, hiszen az ETO második csapata is megnyerte a szomszédos megye első osztályú bajnokságát, majd az osztályozón kettős győzelmet aratva harcolta ki a feljutást.

A Tatabánya a Nagykanizsa ellen aratott győzelmével fejezte be a bajnokságot, és erre lesz esélye idén is, hiszen a Zala megyei klub is érdekelt lesz ebben a csoportban. Csakúgy, mint a MOL Fehérvár FC második csapata. Az újonc Gárdony az eredeti, 16 csapatos kiírás szerint kiesett volna, ám a mezőny „felhizlalása” miatt végül mégis bennmaradt, így a Velencei-tó partjára is kirándulnak majd megyénk csapatainak labdarúgói. A Gyirmót az NB II-ből az élvonalba való feljutása azt jelentette, hogy az egyesület indíthat tartalékcsapatot a harmadosztályban és természetesen az is itt fog indulni.

A két év alatt kétszer (tavaly az élvonalból, majd idén a másodosztályból) is kieső Kaposvár is esélyesként lép majd pályára a Nyugati-csoportban, a fővárosi Kelen SC pedig egy év kihagyás után lesz újra az NB III. tagja. A Mosonmagyaróvár, a Pápa és a Puskás Akadémia II. ittléte nem meglepő, régi ismerősként köszönthetjük őket, ahogyan logikusan a Sopron, a Veszprém és az élvonalbeli Zalaegerszeg második csapata is ide kapott besorolást.