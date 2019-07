Ingyenesen használható futópályát kap Esztergom

Tizenkét futópálya épülhet az ország tizenegy városában annak a szakmai programnak a keretében, amelyet szerdán jelentett be Révész Máriusz Aktív Magyarországért felelős kormánybiztos.

Többek között Esztergomban is ingyenesen használható futópálya épül egy szakmai program keretén belül. A programról Révész Máriusz tartott tájékoztatót július 3-án szerdán. Ahogy a kormánybiztos ismertette, az összesen 900 millió forintos program fele-fele arányban állami, illetve önkormányzati forrásból valósul meg.

Amennyiben minden a tervek szerint alakul, Budapesten két pálya is épülhet, az egyik a kőbányai Sportligetben, a másik Békásmegyeren. Ezen kívül Baja, Fót, Gödöllő, Hajdúböszörmény, Kecskemét, Pápa, Szeged, Székesfehérvár és Szolnok lakosai is futhatnak majd az új futópályákon, méghozzá díjmentesen.A futópályák rekortán (öntöttgumi – a szerk.) borításúak, egyenként legalább egy kilométer hosszúak lesznek, és további feltétel volt az is, hogy főutakat nem keresztezhetnek. A szakmai segítséget és iránymutatást a március végén megalakult Szabadidősport-eseményszervezők Országos Szövetsége (SZEOSZ) biztosította.

– Ezekkel a futópályákkal kapcsolatban az a célunk, hogy minél többen tudjanak rendszeresen, kulturált körülmények között, biztonságosan futni – fűzte hozzá a kormánybiztos, aki a jövő évi költségvetés terhére szeretné újabb három pályával bővíteni a programot.

A sajtótájékoztatón szóba került az is, hogy az ország legnagyobb szabadidősport-eseményszervezői létrehozták saját szervezetüket, a SZEOSZ-t, melynek célja egyrészt a szervezők hatékony érdekképviselete, a szabadidősport-események színvonalának emelése, illetve az amatőr sportolók szélesebb körű tájékoztatása a rendezvényekről. Péter Attila, a Kaposvári Szabadidő Egyesület és egyben a SZEOSZ elnökének tájékoztatása szerint a szövetséget 27 alapító tag hozta létre, s mivel céljuk a bázis növelése, ezért várják a további, csatlakozni szándékozó szervezetek jelentkezését. Kiemelte: a szövetség alapító tagjai tavaly összesen több mint 80 rendezvényt szerveztek, és majdnem 240 ezer szabadidő-sportolót mozgattak meg.

A szövetségnek bármely magyarországi székhelyű, szabadidősport-események szervezésével foglalkozó jogi személy a tagja lehet, amely az egyesület honlapján benyújtja csatlakozási kérelmét, és megfizeti az alapszabályban meghatározott, résztvevői létszámoktól függő éves tagdíjat. Alapkövetelmény, hogy a szervezet legalább kétéves szabadidősport-eseményszervezői gyakorlattal rendelkezzen.