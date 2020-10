Íme, szeptember fogásai

Lezárult A Hónap Fogása játékunk szeptemberi fordulója, amely során Komárom-Esztergom megye horgászaitól vártunk fotókat és sztorikat, értékes nyereményekért.

Több ezren voltak kíváncsiak a Komárom-Esztergom megyei horgászok fogásaira, amelyeket legújabb játékunk keretében mutathattak és mutathatnak be, hiszen október 8-án máris indul a következő forduló, amelyre szintén várjuk beszámolóikat, fotóikat! Fontos, hogy most is csak azokkal a képekkel tudtok szabályosan és érvényesen versenyezni, amelyen ti magatok együtt szerepeltek a kifogott zsákmányotokkal! De most lássuk, játékunk szeptemberi fordulójában kik nyerték az 5000 forintos Tímár-Mix utalványokat, és ki gazdagodott egy 10 literes Quechua hűtőtáskával!

További részleteket a 24 Óra október 8-i számában olvashatnak!