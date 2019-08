Ikonikus válogatott csatlakozott a TAC kézicsapatához

117-szeres válogatott, korábbi veszprémi kiválósággal, Iváncsik Tamással erősítette meg támadószekcióját a tatai kézilabda csapat.

Örülhetnek a TAC férfi kézilabda csapatának szurkolói, hiszen Harsányi Gergely után újabb, korábbi válogatott játékost tudhat soraiban a tatai alakulat. Iváncsik Tamás egy évre írt alá és hosszú idő után ismét azért ragad labdát, hogy klubszínekben éremhez segítse csapatát. A Telekom Veszprémmel Bajnokok Ligáját is megjárt, tapasztalt jobbszélső már meg is érkezett Tatára, ahol átesett a szokásos orvosi vizsgálatokon és a bemutatása is megtörtént.

A 2008-ban az év magyar kézilabdázójának is megválasztott játékos nem csak a pályán bánik kiválóan a labdával, de edzőként az utánpótlásban is tevékenykedik, hogy szakmai tapasztalatát átadva kinevelje a következő generáció nagy magyar kéziseit.

A legendás játékos már csatlakozott a csapathoz és hibátlanul vette az első, Sibalin Jakab edző által vezényelt edzést, ezzel megkezdve a közös felkészülést az új szezonra. Tamás, ahogy korábbi csapataiban Tatán is a 9-es mezben fog varázsolni és szórakoztatni a közönséget.