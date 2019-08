530 lóerőt tart kordában a tatabányai autóversenyző (videó)

A tatabányai autóversenyző az új kategóriában is letette névjegyét és 530 lóerős autójával már az első versenyhétvégén sikerült rögtön döntőbe jutnia.

Lukács Kornél tatabányai autóversenyző új fába vágta a fejszéjét és teljesen új motorsport szériában, a TITANS RX-ben próbálta ki magát. Ebben a kategóriában 530 lőerős autócsodák versenyeznek és minden pilóta számára azonos technikai hátteret biztosítanak. Ennek tükrében sokkal jobban kiéleződik a versenyzők tehetsége, mint más motorsportban.

Kornél ebben a szériában először Montalegre városában, Portugáliában próbálhatta ki magát az augusztus 10. versenyhétvégén. Nem is sikerülhetett volna jobban a bemutatkozás, hiszen sikerült döntőbe jutnia a versenyen. Mivel ebben a szakágban egyforma autókkal küzdenek meg egymással a pilóták, így a helyezések is sokkal forgandóbbak, így az év végi rangsor is nehezebben rajzolódik ki. Kornélnak akadtak kisebb technikai problémái mégis elégedetten értékelte szereplését.

–Vasárnap csúcson voltam az elődöntőben. Hatodik helyről rajtolva megcsináltam a 3.-at, ami a döntőbe jutást jelentette. Ott a 6. helyről felkúsztam a 4.-re az első körben, de sajnos Craig Breen előzése közben elment a szervóm, igy a 7. kör végére visszacsúsztam az ötödikre, amivel maximálisan elégedett vagyok.” – emlékezett vissza a vasárnapi fordulóra a tatabányai pilóta.

Így fest sisakkamerás felvételről a szörnyetegek harca:



Lukács Kornélt nem csak külföldön, Magyarországon is láthatjuk rajtvonalhoz állni a TITANS RX mezőnyében. Nyirádon 2019.10.05-06-án rendezik a kategória aktuális versenyhétvégéjét. Így aki szeretné látni az autószörnyetegek küzdelmét és Kornél viaskodását, annak nem kell messzire utaznia.