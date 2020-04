A koronavírus miatt sajnos a nyári Európa-bajnokság hangulatáról le kell mondanunk, azonban a 2016-os francia csoda örök emlékként él.

A labdarúgás szerelmeseként igazán hajtépősen élem meg ezt a kialakult nehéz időszakot. Nem elég, hogy leálltak a top bajnokságok még a nyári kánikulában sem élhetem majd át az Európa-bajnokság hangulatát, hiszen elhalasztották azt is egy esztendővel. Természetesen a védelem és a járvány terjedésének hatékony megfékezése most az elsődleges, de mások nevében is bizton állíthatom, hogy rettentő nehéz most foci nélkül az élet. Ha idén nyáron nem is, de négy évvel ezelőtt igazi foci lázban éghetett az ország, többek között én is, hiszen személyesen is részese lehettem a 2016-os francia csodának, amelynek minden pillanata még ennyi idő múltán is élénken él. Ráadásul az én francia túrám több misét is megér, mert rettentő kacifántosra sikeredett.

Onnan indul a történetem, hogy sikerült jegyeket szerezni a Marseille-ben játszandó Magyarország-Izland meccsre. Hatalmas öröm, fejeben már rögtön az út tervezése. Aztán pillanatnyi tanakodás. Akkoriban a gyakori terrorcselekmények miatt igazán feszült volt a hangulat és a félelem sem volt elhanyagolható. Az ész és a szív igazi csatája. Egyik gondolatom, hogy ez most nagyon veszélyes, főleg nagy tömegben vonulni, majd hirtelen hessegeti a másik, hogy 44 év után újra Európa-bajnokságon, ekkora élményben talán soha többet nem lesz részem.

Végül a kalandvágy és a szív nyert, amely felejthetetlen örömekkel ajándékozott meg a későbbiekben. Kocsiba pattantunk és irány Marseille. Hát 1400 kilométeres táv cuccokkal megrakott személykocsiban nem túl kényelmes, de Olaszországban megálltunk egy éjszakára pihenni. Aztán reggel irány tovább Marseille, hiszen másnap meccs. Útközben áthaladtunk a monacói hercegségen. Ha már arra a vitt az utunk kihagyhatatlan volt, hogy végigkocsikázzunk a híres monte-carloi Forma 1-es pályán. A kaszinózás már csak hab lett volna a tortán.

Jó pár órás utazás után végre Marseille. Titkon különleges, pompázó nagyváros képe élt a fejemben, aztán ezt hamar árnyalták a látottak. Megérkezés után nem is nagyon bámészkodtunk, inkább csak pihentünk a szálláson. Beszélgettünk és néztük az aznapi meccseket. Belül már remegés, hogy holnap a mi napunk, a magyaroké lesz a város.

Eljött a nagy nap. Arc kifestve, hatalmas zászló a nyakba, irány a szervezett vonulás indulópontjára. A metrón egyre több magyar szót hallani, így az ember is egyre magabiztosabbá és nyugodtabbá válik, azt érzi biztonságban van. A térre megérkezve már nem csak ezt, hanem azt is éreztük, hogy szó szerint otthon vagyunk.

Ameddig a szem ellátott csak piros mezbe vagy fekete pólóba öltözött magyar szurkolókat lehetett látni. Zúgtak a rigmusok, még labdát is rugdalt a tömeg. Pár pillanatra megállva, körbenézve az egész testemen bizsergő érzés futott végig, tiszta libabőr volt kezem, lábam. Magyar várost csináltunk Marseilleból. Talán még a franciák sem láttak ilyet, hiszen ahogy haladtunk az emeletes sorházak mellett, minden erkélyen kamerázó embereket lehetett felfedezni.

A robbanó hanggránátok és füstgránátok mámoros foszfor szaga olyan édesen kúszott az orromba, mintha csak egy mennyei vasárnapi ebéd illatát érezném. Teljes extázis. Ez a stadionban sem hagyott alább, persze ebben az izlandi szurkolók is partnerek voltak, akik szintén emelték a hangulatot, az azóta már világszerte elhíresült buzdításukkal. A magyar csapat tagjainak felsorolásánál hatalmas éljenzés. Kezdősípszó után a decibel az egekbe szökik és nem halkul csak még magasabbra lő. Vezetnek az izlandok, de ahogy bennünk szurkolókban, úgy a játékosainkban is égett a tűz, jött is az egyenlítés. A stadion magyar fele egy emberként ugrott, hogy abba az egész szerkezet beleremegett. Az én szemem szó szerint könnybe szökött, máshol a sörökkel teli poharak repkedtek széjjel. Az első sorokban már égtek is a jelzőfüstök, hiszen a jó magyar virtus a francia biztonságiakat is kicselezte, bár ez nem is volt túlságosan nehéz.

A meccs után igazi fieszta kezdődött az utcákon. Minden kocsmában, és a terek minden szegletében, csak örömmámorban úszó magyarokkal lehetett találkozni. Aztán ahogy a nap a késő éjszakába kúszott kis szomorúság is besurrant a szívembe, hiszen ott motoszkált bennem, hogy sajnos vége, holnap már indulás haza. Akkor még azt hittem, a túra másnap véget ér, aztán az élet bár most nem kegyesen, de közbeszólt.

Már elhagytuk a várost és szorgosan idéztük az emlékeket, amikor a kocsi úgy döntött, hogy ő elfáradt és bizony nincs kedve egy tapodtat sem tovább menni. Persze ilyen túrát felelőtlenül, biztosítás nélkül nem kezd meg az ember. Mi sem tettünk így, bár a későbbiekből kiderül, hogy talán semmivel sem lettünk volna hátrébb. Kicsi félelem, hiszen az autópálya szélén vesztegeltünk. A semmiből megérkezett egy autómentő, aki szinte csak a franciát értette, majd egy istenháta mögötti „szervizbe” vontatott minket. Vártuk, hogy történjen valami, de csak a mellettünk legelő birkákkal sikerült megbarátkoznunk.

Három óra napon főlés után átvontattak egy márkaszervizbe, hátha ott többet tudnak mondani. Hát nem, hogy nem tudtak, de nem is foglalkoztak velünk. A nap már kezdett nyugovóra térni és mi csak ültünk a szerviz előtt. Majd este érkezett egy mogorva hegyomlás és csak annyit makogott, hogy jöjjenek vissza holnap. Itt kezdődött a harc a biztosítóval. Megígérték, hogy intézik a szállást, hát ez még este 8 órakor sem történt meg. Felkészültünk arra is, hogy az utcán kell töltenünk az éjszakát. Aztán valami csoda folytán megjelent egy taxi, ami meglepő, de értünk jött. Elvitt minket Caenba egy hotelba. Persze ételt nem kaptunk és kérni se kérhettünk, mert ha németül szólaltunk meg ránk sem néztek.

Másnap ismét a szervizben. Vártuk a csodát, mint a messiást. De az csak nem jött és késő délutánig megint csak ültünk és ültünk. Ismét megjelent a magas férfi és annyit közölt, hogy három azaz három millió forintért megcsinálják az autót pár nap alatt. A szemgolyóinkkal dekázni lehetett volna, mert kiestek a hír hallatán. Tudtuk, ezt a napot is franciában töltjük. Újabb harc a biztosítóval a kocsi hazaszállításáról, a plusz nap szállásról és természetesen a mi hazajutásunkról. Segítség nincs, csak ígérgetés. A harmadik napon már elkezdtük élvezni és felfedeztük Caent. A megoldás végül nem a biztosítótól, hanem otthonról érkezett. A rokonok a szomódi önkormányzat kisbuszával siettek értünk, hogy végre hazajuthassunk. Megpakoltuk sörrel a kisbuszt és tengernyi élménnyel tértünk haza. A rossz kocsi pedig két hét múlva követett minket magyar honba.