Igazi rangadókat rendeznek a megye I. mostani fordulójában

Az Atlasz Geodézia Megyei I. osztály 19. fordulót rendezik. A hétvégén igen sok rangadó vár ránk, és szinte minden párharc háromesélyes.

Rangadókkal tele hétvége vár ránk a megyei első osztályban. A harmadik helyen álló Koppánymonostor például a nyolcadik pozícióban lévő Bábolnát fogadja. A két csapat között mindössze hét pont a különbség, ami azt jelzi, mennyire szoros az élmezőny. Az őszi párharcuk összesen egy gólt hozott, amit a lila-fehérek szereztek, így most is hasonlóra készülnek Vígh Lászlóék, ám most hazai pályán. A Bábolna idegenben jól szerepel, a Koppánymonostor pedig legutóbb kétgólos előnyt adott le. Ezt a találkozót kivételesen 12 óra 15 perctől rendezik.

A Vértesszőlős és az Oroszlány is hatpontos találkozót vív. A két csapat jelenleg azonos pontszámmal áll, ami nem véletlen, hiszen igencsak hasonló játékerőt képviselnek. Könnyen lehet, hogy a két csapat közül csak az egyik zár a felsőházban, és ehhez pedig ez a mérkőzés adhat nagy lendületet. Ősszel Oroszlányon találkozott a két együttes, ott a hazaiak győztek 4-2-re. A sok gól most sem kizárt, ám most Tokaji Zsolt csapata fog hazai pályán szerepelni.

A forduló rangadóját Nyergesújfalun rendezik, ahová a listavezető Tatabánya utazik. A két csapat között ugyan 18 pontnyi különbség van, de hazai pályán Jánosi Dániel csapata mindenkire veszélyes. Az őszi párharcukat a Tatabánya 5-0-ra nyerte, így van miért visszavágnia a Nyergesnek. Óriási párharcra lehet számítani Zsámbékon is, ahová a Sárisáp látogat. A hazai zöld-fehérek jól kezdték az őszt, ám az új vezetőedzővel már a Sárisáp is bemutatott egy nagy bravúrt, miután az előző fordulóban esélytelenként elkapták a Nyerges­újfalut. A két csapat elmúlt években sokat játszott egymással, és a bajnokságban általában Bodó László fiai nyertek, de már más szelek fújnak Sárisápon. Az biztos, hogy a hazaiak számára fontos lenne a három pont, ha a dobogón szeretnék zárni a szezont.

Az Esztergom újabb kötelező három pont előtt áll, hiszen a Tatát fogadják. A két csapat tavasza eddig ellentétes: az Esztergom két sima győzelmet aratott, míg a Tata két sima vereségbe futott bele. Nagyon meglepődnénk, ha ez a sorminta nem folytatódna, hiszen óriási jelenleg a különbség a két csapat között. Az őszi randevújuk négy gólt hozott Tatán, mind a négyet Váczy Dávid legénysége rúgta. Van miért visszavágnia a Kecskédnek is, hiszen a Nagyigmánd egyetlen pontját épp a Kecskéd ellen szerezte még ősszel. Most Linczmaier László csapata csak egyszer volt pályán tavasszal, ott viszont győztesen hagyta el a pályát a csapat.

A Nagyigmándnak eddig nem illik mesébe a tavasza, hiszen két vereséggel hangoltak a kecskédi utazásra. A két csapat között található 18 pontos differencia elég nagynak tűnik, de láttuk már, hogy a Nagyigmánd képes megtréfálni a Kecskédet, bár azóta eléggé kicserélődött a vendégek kerete. A találkozókat 14:30-tól rendezik, kivéve Koppánymonostoron, ahol 12:15-kor kezdődik a foci.