Idegenben kezdenek a megye II.-es újoncok

A megyei másodosztályban augusztus 15-én rajtol a bajnokság.

Elkezdik a másod­osztályban is a bajnokságot ezen a hétvégén. A Kocs visszalépésével és a Tát feljutásával két újoncot köszönthetünk: az Almásfüzitőt és a Lábatlant, mindketten az északi régiót erősítik majd, ráadásul mindketten idegenben kezdenek.

Az Almásfüzitő a Pilismarót ellen lép majd pályára hatpontos derbin, a Lábatlan pedig Tokodon mutatkozik be. Ezeken kívül is lesznek rangadók, a Süttő a Bajótot fogadja, tavaly hasonló pontszámmal végeztek. Az Ászár és a Császár nyitópárharca is jónak ígérkezik. A Mocsa az előző szezonban sokáig ment a bajnoki címért, míg a Banának nem úgy sikerült az előző bajnokság, ahogy azt elképzelte, itt a vendégek tűnnek esélyesebbnek.

A Csolnok már játszott a kupában, így bemelegítve várja a Gyermelyt. A vendégeknek ez lesz az első tétmeccsük, és nagy kérdés, hogy a tavaszi vagy az őszi formájukat mutatják majd, előbbivel még esélyük is lehet. Az Ács már pályán volt a kupában, de meglepő vereséget szenvedett a harmadosztályú ellenfelétől, így az Ete elleni nyitány sem ígérkezik könnyűnek. A tavaly a kiesés elől menekülő Piliscsév hazai pályán mutatkozik be, méghozzá a remekül erősítő Kisbér ellen. A vendégek is kaptak már ki harmadosztályú csapattól a kupában, ráadásul nyolc gólt kapva, így Kisbéren is a javítás lehet a cél.

Megyei II. osztály, 1. forduló, augusztus 15., vasárnap, 17 óra.

Süttői SC–Bajóti Szikra SE, Ászár KSE–Császári SE, Banai KSK–Mocsa KSE, Csolnoki SZSE–Gyermely, Pilismarót SC–Almásfüzitői SC, Etei SE–Ácsi Kinizsi SC, Piliscsévi SE–Kisbéri SSE, Tokod SE–Lábatlani ESE.