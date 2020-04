Húsz éve több ezren drukkoltak a hazai pályán diadalmaskodó Tatabányának

Múltidézőnkben megyei csapataink húsz éve, április első hétvégéjén játszott bajnoki mérkőzéseit elevenítjük fel,

Példátlan, hogy március végén, április elején, ha friss sporthíreket szeretnénk böngészni, akkor már szembe ütközünk korai szezonértékelőkkel. Sajnos a koronavírus terjedése miatt több sportágban hivatalosan is befejezettnek tekintik az idei szezont, így ezekben, ha csoda folytán egy csapásra megszűnne a járványügyi helyzet, akkor sem folytatódnának a küzdelmek. Ebben a sportmentes időszakban a Kemmával elkalauzolunk benneteket a megye történelmi sportvilágába. Már felidéztük, hogy 10 éve milyen meccsekre készült a megye, most újabb 10 évet ugrottunk vissza az időben. Lássuk mi is történt 2000-ben, április első hétvégéjén.

Húsz évvel ezelőtt hatalmas sportlázban égett a bábolnai tekecsarnok, ugyanis a település adott otthont a Magyarország-Szlovákia női és férfi válogatott mérkőzésnek, amely egyben felkészülés is volt a közelgő világbajnokságra. No nem csak a helyszín miatt volt megyei érdekeltsége a különös sporteseménynek, hanem a résztvevők miatt is. A férfiak csapatát a nyergesi Farkas Sándor, míg a nőkét a tatabányai Lovász Krisztina is erősítette. A felkészülési meccsen Lovász és Farkas sem okozott csalódást. A hölgyeknél Krisztina 440 fával a második legjobb eredmény érte el, míg a férfiaknál Sándor a legjobb teljesítménnyel 898 fáig jutott.

Lássuk, hogy pattogott a labda az Ose Lions kosarasainál két évtizeddel ezelőtt. A csapat ekkor az NB II-ben vitézkedett és már túl voltak az alapszakaszon, a rájátszás küzdelmei zajlottak. A rájátszásban igazi megyei rangadóra került sor. Az oroszlányiak a tatabányai Bárdos DSK-t látták vendégül, akiknek nagyon szerettek volna visszavágni, hiszen a rájátszás első mérkőzésén Tatabányán szoros csatában alulmaradtak az oroszlányiak. A revans végül sikerült is, mert a hazai pályán játszó Oroszlány tíz pontos különbségű, magabiztos 81-71-es diadalt aratott.

A tatabányai kézisek is dobálták a lasztit, persze a sokkal kisebb méretűt, mint oroszlányi sporttársaik. Húsz évvel ezelőtt az akkori Tatabányai KC elnevezésű csapat az NB I. B-ben harcolt és fontos mérkőzésre készült. A tabella második helyén tanyázó tatabányai alakulat a pontszámban azonos, a negyedik helyen állomásozó fővárosi alakulatot, a Rév és Társa gárdáját látta vendégül. A hazai csapat jól kezdte a mérkőzést és 5-5-ös állás után a vezetést sem engedte ki a kezéből. Ugyan a fővárosiaknak párszor sikerült zárkózni, azonban a végső győzelmet a Tatabánya szerezte meg 26-24-es végeredménnyel.

A szomszédban, vagyis a mai Grosics Gyula Stadionban is ütközetre készült a focicsapat és a szurkolótábor. Az akkoriban még Lombard FC Tatabánya néven szereplő hazai csapat az ország legmagasabban jegyzett ligájában, a Professzionális Nemzeti Bajnokságban szerepelt. A kezdőt pedig olyan legendás játékosok erősítették, mint Gelei Károly, Vincze István vagy éppen Kiprich József. A Nagykanizsa látogatott ahhoz a Tatabányához, akik az előző öt bajnokijukon veretlenek maradtak. Boldog fociidők voltak azok, akkor még 4500 szurkoló drukkolt teli torokból a csapatnak. A sikerszéria Vinczének hála tovább folytatódott a Kanizsa ellen. Pilu átemelős góljával 1-0-ra nyert a Tatabánya, amely végül a bajnokság negyedik helyét szerezte meg és indulási jogot szerzett az Intertotó-kupában.

Húsz éve igen előkelő magasságokban rúgta a bőrt a Komárom, méghozzá az NB I-ben, ami akkor a második legmagasabb szintnek számított a hazai labdarúgórendszerben. A Komáromi FC fővárosi túrára készült, ugyanis a BVSC otthonába látogatott. Az akkori csapatot irányító Kardos József már egy ponttal is megelégedett volna a meccset megelőzően. A komáromi alakulat szénája nem állt túl fényesen, mert az utolsó előtti helyről várták az összecsapást. Sajnos a pontszerzés sem jött össze, pedig a mérkőzés érdekessége, hogy a zuglói gárdából két játékost is kiállítottak, de kilenc ember ellen sem ment a Komáromnak és végül 1-0-ás vereséget szenvedtek.

Két osztállyal lejjebb, az akkori NB III-ban vitézkedett két megyei gárdánk is, méghozzá a a THAC és az Esztergomi SC, akik a soron következő fordulóban pont egymással csaptak össze. Mindkét csapat vesztes mérkőzés után, a megyei rangadón szerette volna kárpótolni szurkolóit. Jó iramú, párharcokban gazdag találkozót játszottak a felek. A félidőben ugyan még vezetett a Tata, azonban sikerült egalizálni az Esztergomnak, így végül döntetlennel, 1-1-es végeredménnyel zárult a találkozó.