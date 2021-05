Hosszú idő után újra a Zsámbék csapata áll a tabella legelején

A Koppánymonostor besegített a Zsámbéknak: a lila-fehérek Sárisáp felett aratott győzelme azt jelenti, hogy az utolsó előtti fordulót követően a Zsámbék áll az élen, és onnan várja a mindent eldöntő párharcot.

Az utolsó előtti fordulót rendezték a megyei első osztályban. A Koppánymonostor ebéd után, 13:30-tól fogadta a Sárisápot. A két csapat idei két találkozóját egyaránt a Sárisáp nyerte, így a bronzéremért hajtó Koppánymonostornak volt miért visszavágnia a listavezető Sárisápnak. Ez végül sikerült is, a hazaiak nagyon magabiztos játékkal győztek 5-2-re. Korcsok Christopher egymaga négy gólt szerzett. Ezzel az esélyével aztán pár órával később élni is tudott a Zsámbék, és a hazai pályán aratott 3-0-ás sikerével át is vette a vezetést a tabellán. A Zsámbék a három Kecskéd ellen vívott mérkőzésén 14 gólt szerzett összesen.

Jövő szombaton a Zsámbék bajnoki döntőt vív majd a Sárisáppal. A szintén dobogóra hajtó Nyergesújfalu egy fontos meccset húzott be hazai pályán az Esztergom ellen. Jánosi Dániel csapata 3-0-ra tudott diadalmaskodni, ami azt jelenti, hogy az utolsó fordulóban ha nem szerez kevesebb pontot, mint a Koppánymonostor, akkor bronzérmes.

Az alsóházban nem voltak komolyabb izgalmak: a szomszédvári rangadót a formának megfelelően simán nyerte a Tata a Vértesszőlős ellen Tatabányán. Wéber Roland csapata az idény végére összeáll, talán Tatán bánják legjobban, hogy lefújják a bajnokságot. A Vértessomló egy szoros első félidő után kiütötte a sereghajtó Nagyigmándot, Kovács Sándor mesternégyest szerzett, a csapat pedig hétig meg sem állt. A Bábolna sorozatban negyedik mérkőzését húzta be, ezúttal a Környét sikerült két vállra fektetni. Ha az utolsó fordulóvan vereséget szenved a Vértessomló, akkor a Bábolna végez a tizedik helyen. Ha nem, akkor a Vértessomló. A szabadnapos az Oroszlány volt.