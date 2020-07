Az egyik résztvevő testközelből videózta a brutális ütközést, amely a hétvégén történt az I. Gran Gella Giro Kupán Balatonszőlősnél. A balesetnek komáromi sérültje is volt.

Ahogy arról beszámoltunk, 50 biciklis ütközött össze Tótvázsony és Balatonszőlős között az I. Gran Gella Giro Kupán július 12-én vasárnap. A balesetben 19-en sérültek meg, köztük a komáromi Brigetio Kerékpáros Sportegyesület versenyzője, Madarász Áron is.

A balesetről a Veol.hu közölt egy videófelvételt, amelyet az egyik résztvevő készített. A versenyző így testközelből élte át a brutális esést.

A versenyzők három kilométerrel a rajt után buktak egy 8 százalékos lejtmenetben. A videón is jól látható, ahogy az egyik versenyző belecsapódik a szalagkorlátba, majd átrepül rajta. Többen egy patakmederben kötöttek ki. A bukást követően a versenyt leállították, így az utolsó két futam már nem ért célba.

A videó készítője, Pogonyi Tibor a Youtube-videó leírásában számolt be az igencsak rossz élményről: „A mezőnyből az élen körülbelül 20 fő mögött történt a baj. Ők megúszták, meg a később érkezők. A mezőny többi része, azaz mindenki feküdt. Aki nem, az meg repült és utána feküdt. A járóképesek egyből mentek segíteni a súlyosabb sérülteknek. Pillanatok alatt mindenhonnan mentőt, orvost hívtak. Tényleg szörnyű volt, amíg nem jött a segítség, de még utána is.

Amerre nézett az ember, vér és rommá tört bringák és bringások. Sok ismerős nyakmerevítőben, hordágyon, mozdulatlanul, sokkos állapotban, vagy épp agyrázkódással.

Én is végül a kórházban kötöttem ki. Egy sérültet sem engedtek el a mentők. Nekem borda és csípő zúzódásom lett.”

A baleset 4:22-től látható:

A főszervező a verseny után elmondta, hogy nem tudják, mi okozhatta a balesetet. Többféle ok is felmerült, volt, aki durranást hallott, ami defektet jelez, de az is elképzelhető, hogy valaki a padkára hajtott és elesett. Ilyenkor a többiek nem tudnak megállni, hiszen ezen a szakaszon (mint a videón is látható) 70-80 kilométeres sebességgel száguldanak a versenyzők. Körülbelül ötvenen estek el, szerencsére a többségük horzsolásokkal megúszta, de az úttest horrorisztikus látványt nyújtott, vér és törött biciklik voltak mindenfelé.