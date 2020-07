Horrorbaleset a balatoni bringaversenyen: komáromi versenyző is megsérült

Az Országos Mentőszolgálat tájékoztatása szerint a balesetben összesen 19-en sérültek meg. Egy résztvevő sokkoló látványról számolt be az eset után.

Tömeges bukás történt július 12-én vasárnap az 1. Gella Kupa amatőr országúti kerékpárversenyen, melyen mintegy 50 résztvevő esett el. Ahogy a velo.hu írja, sokan megsérültek, több mentőautó és mentőhelikopter érkezett a helyszínre. A portálon megjelent beszámoló szerint a látvány sokkoló volt.

„Sok versenyen láttam bukást, de itthon hasonlót se. Az erdő úgy nézett ki, mint egy horrorfilm. Vér mindenhol, törött bringák tömkelege” – idézte fel a történteket Szilasi László, a velo.hu alapítója, aki szerint nagyjából ötvenen estek el a jó minőségű úton, ő maga is a patakmederbe zuhant, ám zúzódásokkal és „ripityára tört sisakkal” megúszta.

A kétszáz fős mezőnyből nagyjából ötvenen, három kilométerrel a rajt után buktak egy 8 százalékos lejtmenetben. Többen egy patakmederben kötöttek ki. A bukást követően a versenyt leállították, így az utolsó két futam már nem ért célba.

A versenyen részt vettek a komáromi Brigetio Kerékpáros Sportegyesület versenyzői is. Ahogy az esti órákba Facebook-posztjukba írták, hogy kerékpárosaik közül Madarász Áron súlyosabban megsérült, Héregi Péter és Skuba Ákos megúszták a balesetet.

– A balesethez kilenc földi egységet és két mentőhelikoptert is riasztottunk. A mentők összesen 19 sérültet láttak el könnyebb és súlyosabb sérülésekkel, utána kórházba szállították őket – tudta meg a Veol.hu Győrfi Páltól, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs és pr-vezetőjétől. A baleset az első körben, három kilométerrel a rajt után a Tótvázsony és Balatonszőlős közti lejtmenetben, csaknem 70 kilométer/órás sebességnél történt.

Ahogy a Veszprém megyei hírportál írja, Prohászka Attila, a verseny főszervezője elmondta: a versenyen amatőr és igazolt kerékpárosok is részt vettek, a 300 versenyzőnek 16 kategóriában 4 futamot indítottak. A résztvevőkkel a rajt előtt szóban és e-mailben is közölték, hogy a pálya Tótvázsony és Balatonszőlős közötti szakaszán 4 kilométer hosszan egy 8 százalékos lejtő vár rájuk. A baleset az utolsó futamban történt, amelyben 140-en indultak, felnőtt nők és férfiak, amatőr és igazolt versenyzők.

A főszervező hozzátette, hogy nem tudják, mi okozhatta a balesetet, de többféle ok is felmerült. Volt, aki durranást hallott, ami defektet jelez, de az is elképzelhető, hogy valaki a padkára hajtott és elesett. Ilyenkor a többiek nem tudnak megállni, hiszen ezen a szakaszon 70-80 kilométeres sebességgel száguldanak a versenyzők.