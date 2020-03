Összefogtak az oroszlányi horgásztanyáért és környezetéért

Társadalmi munka keretein belül próbálja felújítani horgásztanyáját az Oroszlányi Horgász Egyesület (OHE). Legutóbb kerítésépítés és tereprendezés volt a feladat, hogy a nyáron több horgászsportot népszerűsítő rendezvényt tudjon szervezni az OHE.

Tucatnyian gyülekeztek szombat reggel az Oroszlányi Horgász Egyesület tulajdonában lévő horgásztanya csaknem fél évszázados épületénél. A városon kívül, a Ponty utcán túl, két tó partján található a régi, romos épület. Szemlátomást hagy némi kívánnivalót maga után a környezet, a lak pedig üresen áll a horgászmester elköltözése óta. Szemtanúi lehettünk a ház körüli „első kapavágásoknak”.

De nemcsak a ház üres. A fél és a másfél hektáros tóban jelenleg egy darab uszonyos sincs. Elsősorban a bizonytalan vízellátás miatt, amit a közeljövőben szabályozni terveznek. A jelenlegi elképzelések szerint a nagyobb felületű tó víztározóként működne. A tavasszal felfogott víz pedig őszig – a csapadékos évszak beköszöntéig – megfelelő mennyiségű vizet biztosítana a fél hektáros tóba. Mint megtudtuk, az egyesület régebben halneveléssel is foglalkozott a területen, és a tagjai az ehhez szükséges eszközöket is a helyszínen tárolták. Kérdésünkre azonnal választ kaptunk, mikor a halfajták után érdeklődünk. Elsősorban az ország legnépszerűbb horgászhalát, pontyot rejtett a víz felszíne, de a városban lévő tavakban és Majkon is tenyésztettek kopoltyúsokat. Annak pedig jó néhány éve már.

– Most szeretnénk újra hasznosítani a horgásztanyánkat, mert jó pár éve annak, hogy üresen áll – fogadott Varju György, az Oroszlányi Horgász Egyesület elnöke, aki elmondta azt is, hogy a legfontosabb a tanya zárhatóvá tétele, ennek értelmében pedig a kerítés felújításával kezdtek. Ezenkívül – tette hozzá – megújítják a vízbekötést, valamint szeretnék felújítani a vizesblokkokat.

Az egyesület 50 évvel ezelőtt alakult. Csaknem 750 tagja van. Az utánpótlás biztosított, ugyanis 250 gyermeket tudhatnak a horgászok sorai között. A tanya felújítása egyebek mellett gyerek- és ifjúsági táborok szervezése miatt kezdődött.