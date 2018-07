„A sírás határán vagyok...” - megható üzenetet küldött a Himalájából a magyar mászó

Suhajda Szilárd volt esztergomi főiskolás szívét felesége és kisfia képére nézve melegség járja át a Himalájában, ahol kemény napokon vannak túl Klein Dáviddal.

Suhajda Szilárd és mászótársa, Klein Dávid oxigénpalack nélkül akarja megmászni a Gasherbrum 8080 méteres csúcsát, de az időjárás kegyetlen a Himalájában. Ugyan visszajutottak az alaptáborba a 6500 méter magasságot uraló ítéletidőből, de nem csak testileg, hanem érzelmileg is megviselte őket az elmúlt időszak. Erről tanúskodik Szilárd üzenete is, amelyet most küldött haza.

– Igyekszem erősíteni magamban, hogy ez volt a helyes döntés, de a csalódásomat nem tudom leplezni. A sírás határán vagyok…Még éjszaka is nyugtalan vagyok: le-fel járkálok a kőtörmeléken és az eget fürkészem. Jól döntöttünk, de nem tudok megbékélni. Idő kell: igen, normális ez az állapot, de idő kell hozzá! Lassan megnyugszom– írja, hozzátéve, hogy a Dáviddal való beszélgetés is sokat segít neki. És van valami, ami talán ég többet ezekben a napokban:

„A Feleségem és Kisfiam fotójára pillantok: sátram belső falán himbálózik a fénykép. Csendesen zúg az esti szél. A szívem melegség járja át.”