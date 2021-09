Hibátlanok csatája jön vasárnap a megye I.-ben

A megyei első osztály 5. fordulója igen érdekesnek ígérkezik, hiszen a Bábolna és a Koppánymonostor egymás ellen vív majd, de több fontos összecsapást is rendeznek.

Egyértelműen a Bábolna-Koppánymonostor lesz a forduló rangadója a hétvégén. Tavaly ennek az összecsapásnak nem lett volna különösebb tétje, hiszen a Bábolna kilenc szerzett ponttal ment a téli szünetre (13 meccset követően), most viszont mind a négy mérkőzését megnyerte, így már hárommal több pontja van négy kört követően, mint tavaly egész ősszel.

A Koppánymonostortól kevésbé meglepő, hogy mind a négy mérkőzését megnyerte, hiszen a bajnokság előtt a bajnoki címre esélyesek közé soroltuk a gárdát. Most egymás ellen lépnek majd pályára. Józsa Péter csapata már 19 gólt szerzett, míg a Pintér-tanítványok mindössze egy gólt kaptak, így a négymeccses minta alapján a legjobb támadósor rohamozza a legjobb védelmet. Ezen a találkozón kívül is lesz rangadó, hiszen a tavalyi szezon bronzérmese fogadja az ezüstérmes Sárisápot.

A két csapat most is a tabella elején helyezkedik el, a Nyergesújfalu a negyedik, a Sárisáp az ötödik, de egy vendégsikerrel helyet is cserélne a két gárda, hiszen csak egy pont a különbség. A Sárisáp a nyáron több játékost is leigazolt Nyergesújfaluról, így nem lesz ismeretlen egymásnak a két csapat. A harmadik veretlenül álló gárda, a Zsámbék ezúttal hazai közönség előtt lép pályára, méghozzá a Nagyigmánd ellen. A két csapat között elég nagy a különbség, így nem lepődnénk meg, ha a hazaiak kiütéses győzelmet aratnának.

A Tata–Tát összecsapás régóta várat magára, az elmúlt években ez a két csapat rendre elkerülte egymást, de most újra összecsapnak. Az újonc Tát három mérkőzésen két győzelmet aratott, a Tata pedig négyből egyet, így a vendégek állnak jobban. Ettől függetlenül az egymás ellen vívott csatájuk igazán háromesélyes lehet. A Tata az utóbbi két mérkőzését egyaránt elveszítette, míg a Tát az előző körből kimaradt, szabadnapos volt.

A Környe négy ponttal a középmezőnyben tanyázik, de az előző fordulóban nagy vereségbe futott bele a csapat. A Vértessomló az előző hétvégén szerezte meg első győzelmét, így egy egység a két gárda közti különbség. A hatpontos derbin akár helyet is cserélhet a két csapat. Már csak egy csapat van, amely pont nélkül áll, és ez az Esztergom, bár hozzátartozik a képlethez, hogy Czakó Péter csapata csak háromszor volt eddig pályán. Most negyedjére is megpróbálkoznak az esztergomiak, hogy megszerezzék az első sikerüket. Ehhez viszont a Kecskéd csapatát kellene legyűrni. Az biztos, hogy fiatalos, sokat futós mindkét csapat, így megjósolhatatlan a végeredmény.