Hiába nincsenek meccsek, a megyei foci nem állt le a háttérben

– Az ismert járványügyi okok miatt szünetel a bajnokság, edzések sincsenek, mi a teendője, mit tud tenni most a megyei igazgatóság? Példátlan ez a kialakult vészhelyzet, hogy lehet ezt lereagálni a sportban, futballban?

– Sajnos az ismert járvány­ügyi helyzet miatt a bajnokságainkat felfüggesztettük. Az ilyen esetet nehéz lereagálni, hiszen nem számít rá az ember, ez nem tervezhető dolog. Láthatjuk, hogy a 2020-as foci Eb-t és már a XXXII. Nyári Olimpiai Játékokat is elhalasztották. Az MLSZ Komárom-Esztergom Megyei Igazgatóság feladatainak egy része csak a versenyrendszer üzemeltetése. Azon felül is több teendőnk van, amit most is el kell látnunk. Ilyen a Társasági Adó (TAO), amelyre a pályázatokat már beadták a klubok. Jelenleg a beadott pályázatokat tekintjük át és most nyílik lehetőség az elmúlt évek elemzésére is. Különböző statisztikai adatokat-riportokat kérek a kollégáktól, hogy elemezni tudjam az elmúlt éveket, ami segít a jövő tervezésében, fejlődésében. Közben előkészülünk a 2020-2021-évi bajnoki szezonra, készítjük a versenykiírásokat, szóval jelenleg is van teendőnk bőven.

– Az élet „lelassult”. Tervezik már a következő bajnokságokat? Mi várható a következő szezonra, terveznek-e változtatást, például lebonyolításban, kiírásban? Mennyien fociznak majd hétről hétre, ha folytatódik, elkezdődik a bajnokság?

– Természetesen tervezzük, már készülünk a 2020–21-es bajnoki idényre. A korosztályok, lebonyolítási formák maradnak, két kivétellel, a megyei I. osztályú felnőtt bajnokságnál átállunk a 12 csapatos bajnoki rendszerre. Nem mi döntöttünk így, bár a döntést végül a szabályok szerint a megyei elnökségnek kellett meghoznia, hanem az élet kényszerítette ki. Már évek óta nem volt igény a 16, sőt később a 14 csapatos megyei I. osztályra sem, példaként látjuk ezt a jelenlegi bajnokságban is. Reagálnunk kellett erre, ezért döntöttünk a kisebb létszámú lebonyolítási forma mellett, ami, azt gondolom a jelenlegi helyzetben színvonalasabb és kiélezettebb bajnokságot hoz. A másik változás, hogy a női U15 korosztályt megpróbáljuk bajnoki rendszerben versenyeztetni, meglátjuk, hogy az egyesületek miként állnak majd hozzá. Statisztikánk szerint több mint 7000 játékos focizik hétről hétre megyénkben. A női bajnokság évről évre fejlődik, jelenleg U15 torna jelleggel, U18 és felnőtt bajnokságot működtetünk. 2014-ben szinte a nulláról kezdtük, szépen haladunk céljaink elérése felé.

– Úgy tudom a „tao” folytatódik, idén is lesz lehetőségük pályázni a kluboknak, mire és mi a jelentkezési határidő? Mennyi klub élt ezzel a lehetőséggel? Mivel lenne elégedett Khéner László a bajnokság végén és a jövő évi kezdettel kapcsolatosan?

– Igen, a 2020–2021 évi tao­ra már beadták a klubok a pályázataikat. Elmondhatjuk, hogy közel 60 klub kétharmada pályázik a megyénkben és él a pályázat adta lehetőségekkel, ez országosan jó aránynak számít. A klubok egy része utánpótlás-nevelésre (edzői bérek, felszerelés, utaztatás), más sportszervezetek beruházásokra (öltözőépítés, pályafelújítás, új pálya építés stb.) pályáznak. Ezeket nekünk kell koordinálnunk, menedzselnünk. Igyekszünk segíteni a klubokat, egyeztetünk velük a fejlesztési igényekről. Az elégedettséget most máshogy értelmezem, elvonatkoztatva a futballtól. Első az egészség, azt kívánom, hogy minél előbb jusson túl a világ a koronavírus-járványon! Azt, hogy mikor tudjuk folytatni a felfüggesztett bajnokságot, nem tudom, most mindenki számára első az egészség – tette még hozzá Khéner László, az MLSZ megyei igazgatója.