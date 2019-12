A Grundfos a győzelemre, a vízművesek visszavágóra hajtanak a hétvégén

A hétvégén ezúttal négy megyei csapatért szoríthatunk. Hárman hazai pályán próbálják kivívni a győzelmet, egy csapatunk utazik a fővárosba.

A szezon első köre befejeződött, így a székesfehérváriakkal immáron másodszor futnak össze Gebauer Lajos játékos-edző tanítványai. A tréner elmondta, hogy a nyitó

Vízilabda OB I. B, férfi, 10. forduló

Tatabányai Vízmű SE – Fehérvár SE

Tatabánya, Buborék, szombat: 11.30

mérkőzésen, még ősz elején nagy zakót kapott a Tatabányai Vízmű SE Fehérváron. Az újoncokra jellemző valamennyi hiba fellelhető volt a vízművesek játékában. Éppen ezért ez a találkozó arra is alkalmas lesz, hogy a TVSE megmutathassa mennyit fejlődött egy fél idény alatt. Gebauer edző titokban abban is bízik, hogy tanítványai visszavágnak az első fordulóban, idegenben elszenvedett súlyos vereségért.Az összecsapáson Rubos K. és Kiss A. játékvezetők fújják majd a sípot.

Kézilabda NB I., férfi, 13. forduló

Grundfos Tatabánya KC – Dabas

Földi Imre Sportcsarnok, vasárnap: 18 óra.

A szezon záró fordulója előtt elmondható, hogy a Grundfos Tatabánya KC sérültjeinek állapota nem romlott. Mivel annyi baj érte már ebben az őszi idényben a Kék Tigriseket, ott tartunk, hogy ennek a hírnek is örülni kell. Matics mester, a hazaiak szakvezetője kiemelte, hogy a november és a december eddig abszolút a tervek szerint sikerült, és most is nyerni akarnak.

A vezetőedző telt ház előtt, győzelemmel szeretne búcsúzni a szurkolóktól, mert véleménye szerint ilyen szurkolótábor előtt nem is veszíthetnek. A találkozón Felhő és Öcsi játékvezetők fújják majd a sípot.

Kosárlabda, amatőr női NB I., Piros csoport, 10. forduló

ELTE-BEAC Újbuda – Tatabányai KC

Budapest, vasárnap, 16 óra.

Ismét nem áll könnyű feladat előtt az utolsó előtti Tatabányai KC hölgykoszorúja, a BEAC ugyanis az élmezőnyben állomásozik 5-3-as mérleggel.

– Nem mi vagyunk a favoritok, a BEAC jól felkészített csapat, ráadásul minden bizonnyal lesznek visszajátszóik is az A-csoportos együttesükből – fogalmazott Mózes Emil, a TKC szakosztályvezetője. Hozzátette: csak akkor játszhatnak szoros találkozót, ha mindenki a fedélzeten lesz, erre pedig van is esély.

Zöld csoport, 10. forduló

Tatai SE – Törekvés SE

Tata, vasárnap, 13 óra.

Alighanem újabb papírforma-vereség előtt állnak a tataiak, a rivális ugyanis – noha újonc – a 6. helyen áll a tabellán, kifejezetten jónak mondható, 6-3-as mérleggel. A legutóbbi fordulóban is magabiztosan, 15 ponttal verték a Kiss Lenke Kosárlabda Akadémiát. A TSE első győzelme még mindig várat magára, és aligha a fővárosiak ellen fog megszületni. A tataiak dolgát tovább nehezíti, hogy Koncsár Eszter betegség miatt nem léphet pályára.