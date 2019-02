Hétvégi mérkőzések: sorsdöntő mérkőzés előtt áll a Vízmű és a női csapatunk is

Elindult a nagyüzem, nehéz mérkőzések várnak csapatainkra a hétvégén. A bajnokság talán legnehezebb feladata előtt áll az OSE Lions szombaton.

Kosárlabda, amatőr női NB I., Piros csoport, 15. forduló

Tatabányai KC – PINKK SE

Tatabánya, vasárnap, 16 óra.

A múlt heti, Ajka elleni vereség után most a PINKK ellen javíthat a TKC.

– Ha a tabellára nézünk, azt láthatjuk, hogy mi vagyunk az esélyesek (a TKC 7-7-es, míg a baranyaiak 3-9-es mérleget tudnak felmutatni – a szerk.) – fogalmazott lapunknak Mózes Emil, a TKC szakosztályvezetője. Ezt támasztja alá az is, hogy ősszel Pécsen magabiztos, 89-70-es vendégsiker született. Mózes Emiltől megtudtuk: a PINKK fiatal csapat, sokat dob, ez azonban jól és rosszul is elsülhet számukra. A TKC-nál mindenki bevethető.

Zöld csoport, 15. forduló

Kanizsai Vadmacskák SE – Tatai SE

Nagykanizsa, szombat, 16 óra.

Fontos meccs előtt áll a TSE, ugyanis hajszálra ugyanolyan mérleggel rendelkezik, mint holnapi riválisa (5-8). Az esélyek azonban korántsem a vendégek mellett szólnak…

– Heizer Andrea influenza, Kuller Violetta pedig egyéb elfoglaltság miatt nem léphet pályára. Emellett Szűts Boglárka és Chroméj Hajnalka játéka is kérdőjeles – mondta Szabó Judit, a TSE vezetőedzője. Hozzátette: az említett okok miatt nem alapozhatnak pusztán a gyorsaságukra. A kanizsaiaknál játszik a Zöld csoport pontlistáját 27,5 pontos (!) átlaggal toronymagasan vezető Zsámár Lili is.

– Ilyen felállással reálisan legfeljebb abban bízhatunk, hogy szoros meccset játszunk majd – zárta szavait a tréner.

Kosárlabda NB I. B., Piros csoport, férfi, 19. forduló

MAFC – OSE Lions

Budapest, szombat, 17.30 óra.

Rendkívül fontos mérkőzés vár holnap a harmadik helyen álló oroszlányi csapatra, hiszen a vele azonos mérleggel a második helyen álló MAFC együtteséhez látogat. A mérkőzés győztese jó eséllyel pályázik az alapszakasz második helyének megszerzésére, bár a Lions dolgát nehezíti, hogy az ősszel, hazai pályán elszenvedett 75-69-es vereség miatt legalább hat ponttal kellene győznie, hogy az egymás elleni összevetésben – amire még szükség lehet az alapszakasz végén – biztosan megelőzze fővárosi riválisát.

Teke Szuperliga, női, 12. forduló

Ipartechnika Győr – Tatabányai SC

Győr, szombat: 10 óra

A veretlen listavezetőhöz látogatnak a kék-fehérek. A Rába-partiak eddig egyetlen pontot vesztettek a bajnokságban, azt éppen Tatabányán. Az őszi 4:4-es eredménnyel a TSC-sek most bizonyára elégedettek lennének. Az első helyezett és a negyedik mérkőzése nagy csatát ígér. A vendég kék-fehérek a legerősebb összeállításban érkeznek, és szeretnének borsot törni a bajnokaspiráns orra alá.

Vízilabda OB I., férfi, 12. forduló

UVSE – Tatabányai Vízmű SE

Budapest, Komjádi-uszoda, szombat: 13.15.

Három sorsdöntő mérkőzés elé néz Zantleitner Tamás vezetőedző Tatabányája. Az első lépcsőfokot az UVSE jelenti. Ősszel nagyon rosszul kezdett hazai medencében a TVSE (0-4) és ki is kapott, most visszavágásra készülnek. A vízművesek szakvezetője elmondta, ha a védekezés rendben lesz, akkor szoros találkozón ugyan, de legyőzhető a fővárosi alakulat, különösen, ha nem ismétlődik meg az őszi indiszponált tatabányai kezdés. Azt azért meg kell jegyezni, hogy a fiatal UVSE lendületben van, ezt fékeznék meg a tatabányaiak.

OB II., férfi, 5. forduló, 1. mérkőzés

TVSE – Százhalombatta

Balatonfűzfő, szombat: 11 óra.

A már csoportelső Tatabányának legfeljebb veretlenségének megőrzése lehet a célja, és erre jó esélye is van. A 2. mérkőzést Gebauer Lajos játékos-edző együttese a Balaton VK-Pápa csapatával vívja 15 órától. Mindkét meccsnek a tatabányaiak az egyértelmű favoritja. A találkozókon Kollár Gy. játékvezető fújja majd a sípot.

Női OB I., 14. forduló

RB Tatabánya – Honvéd

Buborék, szombat: 16 óra.

A közelgő rájátszás szempontjából is fontos ez a találkozó, mivel a hét pontig tartó helyosztón minden bizonnyal ugyanez a két csapat csap össze. A tatabányaiak a fővárosban nyertek, és most is győzelemre készülnek. Zantleitner Krisztina, a gárda vezetőedzője elmondta, hogy minimum döntetlenre számít, mert már akkor is egyetlen győzelem elég a hét pont begyűjtéséhez. – Papíron mi vagyunk az esélyesebbek – emelte ki a tréner –, de sokszor éppen az elvárt győzelem jön össze nehézkesen. Ennek ellenére nyerni szeretnénk.