Hazai közönség előtt duplázná meg pontjainak számát az esztergomi csapat

A kilencedik fordulót rendezik a megyei első osztályban hétvégén. A hazaiak vezetőedzőit kérdeztük várakozásaikról.

Folytatódik a megyei első osztály, már a tizedik körnél járunk. A listavezető Zsámbék eddig minden mérkőzését megnyerte, a hétvégi ellenfele a Tát lesz. Az újonc tátiak jól kezdték a bajnokságot, azonban egy kis visszaesés következett, bár az előző körben újra nyert Szabó Attila csapata. Jelenleg a nyolcadik helyen áll a Tát, és a két csapat között tizenkét pont a differencia.

A Nyergesújfalu és a Tata is elég kétarcú ebben a szezonban, nem véletlenül állnak egymás mellett a tabellán. A Tata tizenkettő, a Nyergesújfalu tíz pontot gyűjtött eddig, így ha a kettőjük csatájából a Darabos-csapat jön ki jobban, akkor helyet is cserél a két gárda. Az előző hétvégén a Tata győzni tudott Bábolnán, míg a Nyerges Táton szaladt bele egy 4–1-es vereségbe. A Bábolnában és a Környében a sárga színen kívül az is közös, hogy mindkét gárda javítana szeretne. Az előző körben a bábolnaiak otthon szenvedtek vereséget, míg a Környe szabadnapos volt, de előtte több vereség is becsúszott. A pontkülönbség még így is jelentős a hazaiak javára, kilenc egységgel gyűjtött többet a Józsa-csapat.

A forduló rangadóját az ötödik helyen álló Kecskéd és a negyedik pozícióban lévő Sárisáp vívja majd. Mindössze egy pont választja el egymástól a két csapatot a tabellán, így a Kecskéd akár előzhet is, ha hazai pályán sikerül győznie. A múlt hétvégén a Kecskéd emlékezetes, 10–0-ás győzelmet aratott, míg a Sárisáp egy 3–3-as döntetlennel hangolt erre a találkozóra. Az biztos, hogy jó találkozóra van kilátás Kecskéden, bár az elmúlt években nem sok sikerélmény termett a Sárisáp ellen a Kecskédnek.

Nagyon nehéz dolga lesz – ismét – a Vértesszőlősnek, hiszen a Koppánymonostor látogat majd Tokaji Zsoltékhoz. A Vértesszőlős az előző körben egy pontot szerzett a Sárisáp ellen, de a győzelem is meglehetett volna. A Tokaji-csapatot leginkább nem a vezetőedző, hanem az „orvosi stáb” állítja össze, míg a Koppánymonostornál igen nagy a merítési lehetőség. A találkozó esélyese egyértelműen a vendégcsapat, de Vértesszőlősön mindenki megizzad a három pontért.

Lesz egy alsóházi derbi is, hiszen az eddig három pontot gyűjtő Esztergom fogadja a hét ponttal álló Vértessomlót. Az előző fordulóban egyaránt 2–0-ás vereséget szenvedett mindkét csapat, így igazán háromesélyes meccs lehet ez a találkozó. A hétvégén a sereghajtó Nagyigmándi KSK a szabadnapos csapat.

Megyei I. osztály, 9. forduló

Október 10, vasárnap, 15 óra

Zsámbéki SK–DG Tát SE

Bodó László, a Zsámbék vezetőedzője: – Egy fekete ló a hétvégi ellenfelünk. Egy nagyon jó erőkből álló táti együttes fog hozzánk érkezni, akit „kis Esztergomnak” is lehet nevezni. Nagyon éles meccsre számítok, az előrejátékban javulnunk kell, ha a három pontot otthon akarjuk tartani.

Nyergesújfalu SE–Tatai AC

Darabos Gábor, a Nyerges­újfalu vezetőedzője: – Ellenfelünk három meccses győzelmi szériában van. Vasárnap hazai pályán minden meg fogunk tenni, hogy ezt a győzelmi sorozatot megszakítsuk.

Bábolnai SE–Környe SE

Józsa Péter, a Bábolna vezetőedzője: – A múlt héten nagyon sok hibával játszottunk. Most vasárnap ezt ki kellene javítanunk, mert mindenképpen szeretnénk nyerni.

Wati-Kecskéd KSK–Sárisápi BSE

Linczmaier László, a Kecskéd vezetőedzője: – Egy jó csapat ellen bizonyíthatjuk, hogy mi is lépegetünk előre. Mindent megteszünk, hogy sokgólos közönségszórakoztató meccsen mi kerekedjünk felül. Ennek épp ideje lenne, hiszen elég régóta nem nyertünk ellenük.

Vértesszőlősi SE–Koppánymonostori SE

Tokaji Zsolt, a Vértesszőlős vezetőedzője: – Minden mérkőzésen a győzelem reményében lépünk pályára, de tisztában vagyunk vele, hogy toronymagasan a vendégcsapat a vasárnapi mérkőzés esélyese. Nekünk egy feladatunk lesz: megnehezíteni a dolgukat.

FC Esztergom–Vértessomlói KSK

Czakó Péter, az Esztergom vezetőedzője: – Bizakodva várjuk a vasárnapot, szeretnénk három pontot szerezni, de nyilván az ellenfél is ezzel a céllal érkezik, bízom a csapatomban!